DSİ’nin proje hatası pahalıya patladı

2019 yılında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Niğde’nin Alay Kasabası’na yapılan Taşkın Koruma Depolama alanının taşması sonucu çiftçilerin ekili arazileri sular altında kaldı. Çiftçiler ekili alanlardaki buğdayın çürümeye başladığını ve su altında kalan arazilerini ekemediklerini söylerken, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise su taşkının DSİ’nin hatalı projesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Müslüm EVCİ

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Niğde'de DSİ'nin hatalı projesi pahalıya patladı. 2019 yılında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Niğde'nin Alay Kasabası'na yapılan Taşkın Koruma Depolama alanının taşması sonucu çiftçilerin ekili arazileri sular altında kaldı.

Ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

“BURADAKİ BUĞDAY BU SAATTEN SONRA ÇÜRÜR”

Tarlaları sular altında kalan bir çiftçi, çiftçilerin kendi imkanlarıyla suyu önlemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Çiftçi, “İlla birisi öldüğü o zaman mı bu su buradan çektirilecek. Bir haftadır bu su buradan gidiyor ama bir tane yetkili gelip ne oluyor demedi. Çiftçiler kendi imkânlarıyla suyu önlemenin derdinde. Ama tüm çabalara rağmen yine de suyun önüne geçemedi ve dereye kadar gidiyor. Buradaki buğdayda bu saatten sonra artık çürür” dedi.

“SUYUN ÇEKİLMESİ EN AZ 2 AYI BULUR”

Tarlaları sular altında kalan çiftçinin borcu olduğunu söyleyen bir diğer bölge sakini ise, “Dünyada gölet yapılırken bir su yatağının üzerine yapılır ve gölet fazla geldiği zaman suyun salınacak bir yeri olması lazım. Ama burada bizim yetkililerimiz suyu durdurmanın çabasına geçtiler. Suyun önüne hiç kimse geçemez. Tarlası sular altında kalan arkadaşımız buğdayını kaldırıp borcunu ödeyecekti ama şimdi borcunu ödeyemeyecek. Yazık değil mi ? Borcunu ödeyemezse hacizli olacak. Burada suyun çekilmesi en az 2 ayı bulur. Su çekildikten sonra da ekse zaten mahsulü olmaz” şeklinde konuştu.

“BURASI YAPILIRKEN MİLYONLARCA LİRA PARA HARCANMIŞ”

Çiftçilerle birlikte sular altında kalan arazileri inceledikten sonra açıklamalarda bulunan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, taşkının DSİ'nin hatalı projesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

“Islah edilmiş dere yatağının sonuna normalde ağız tarafına yapılması gereken gölet kod farkı olan bir yere yapılıyor ve yüksekte kalıyor” diyen Adem, “Bundan dolayı buradan gelen su gölete değil, maalesef tarlalara akıyor. Bu projeden kaynaklanan bir şey. Liyakatsiz insanlar başa gelirse olacak sonuç budur. Burası yapılırken milyonlarca lira para harcanmış. Hem verilen para ve emeği hem de çiftçimize yazık” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASI GEREKİYOR”

Yetkililere çiftçilerin zararlarının karşılanması çağrısında bulunan Erhan Adem, “Burada binlerce dönem ekili arazi sular altında. Bu insanlar gübresiz ekim yaptılar. Fiyatlardan dolayı gübre almakta zorlandılar. Binali Yıldırım ‘Korkmayın, ekin her tarafı' demişti. Çiftçi şimdi ekti gelinen nokta çiftçinin mağduriyeti için bir somut adım yok. Bu arazide gelinen noktada artık buğday çıkmaz. Çiftçilerimizin bir an önce zararlarının karşılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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