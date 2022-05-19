Edirne’de 19 Mayıs coşkusu

Edirne'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

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Geçtiğimiz yıl salgın gölgesinde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl coşkuyla kutlandı. Edirne’de 7'den 70'e bayrağını alan herkes sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı alanlara koştu. 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen kalabalık, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak yaptı. Ak, “Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını dünyaya ilan ettiği gündür. Aziz milletimiz, istiklal savaşı boyunca azim, cesaret, kararlılık ve inancını muhafaza etmiş, her türlü zorluğa göğüs gererek canı pahasına vatanını ve bayrağını korumasını bilmiştir. Bu kahraman milleti küçük bir toprak parçasına sıkıştırma planları sonuçsuz kaldığı gibi bu büyük mücadele ile dünyadaki ezilen milletlere örnek olunmuştur.

Sevgili gençler; milletimiz sizden, ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkmanızı, bu kutsal değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyor. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. (İHA)

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