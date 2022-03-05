Ege’de zeytinlik isyanı

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğe tepkiler artarak devam ediyor. Çiftçiler ve çevreciler demokratik direniş eylemleri başlatırken, Kuzey Ege’deki pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi Burhaniye’de bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki basın açıklamasında, “Zeytinliklerin ölüm fermanını kabul etmiyoruz” denilerek, yönetmeliğin iptali için yığınsal davalar açma çağrısı yapıldı.

Gökmen ULU

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanması geniş yankı uyandırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde buluşan sivil toplum örgütü temsilcileri protesto eylemi yaptı. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Ekoloji Birliği, Artur Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Dikili Kültür ve Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Burhaniye Ekoloji Gönüllüleri, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Emek ve Demokrasi Platformu, Burhaniye Emek ve Demokrasi Platformu, Edremit Demokrasi Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Gömeç Emek ve Demokrasi Bileşenleri ile vatandaşlar katıldı. Gruplar “Zeytin hayattır, zeytinime dokunma” pankartı taşıdı. Kamuoyu açıklamasını Süleyman Eryılmaz, Süheyla Doğan ve Ayşegül Çelik tarafından okundu.

“ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANINI KABUL ETMİYORUZ”

Açıklamada, zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurulmak istendiği belirtilerek, “190 milyon ağacımızı tek tek savunacağız” denildi. Açıklamada, “Zeytinliklerimizi koruyan 3573 sayılı yasayı daha önce 7 kez değiştirmeye çalışan enerji ve maden lobileri çareyi bu kez maden yönetmeliğini değiştirmekte buldu. İktidar, tam da ülkemizin yanı başında bir savaş sürerken ve dikkatlerimiz savaşa yönelmişken bu değişikliği gerçekleştirdi. Gerekçeleri ise enerji madenciliği için kamu yararıymış. Gerçekte kimin yararı? Enerji ve maden şirketleri zeytinliklerimizde daha rahat at koşturacak” denildi.

Açıklamada şu ifadeler ile devam etti:

*Zeytinliklerimizin ölüm fermanı olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz. Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacını kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban ettirmeyeceğiz.

*Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünya çapında üst sıralardadır. Ülkemizdeki yüzbinlerce çiftçinin yaşamı yalnızca zeytine bağlıdır. Zeytinyağı ihraç ürünümüzdür. Zeytin yoksulun ağacı, fakirin gıdasıdır. Bölgemizin de en önemli geçim kaynağıdır.

YÖNETMELİĞE KARŞI YIĞINSAL DAVALAR AÇMA ÇAĞRISI

*Enerji ve maden şirketlerinin önünü daha da açmak için bir kez daha zeytinliklerimize göz dikilmiştir. Enerji ve madencilik projeleri iklim değişikliğine neden olmakta ve bu değişiklik zeytinlere zarar vermektedir. Verdiği zararlar yetmiyormuş gibi şimdi de bu projelerin daha da rahat uygulanabilmesi için doğrudan yok edilmek isteniyor. Bir zeytin ağacının büyümesi uzun yıllar almaktadır. Yok edilen zeytinliklerin kısa sürede yerine getirilmesi mümkün değildir.

*Ekoloji örgütleri ve emek ve demokrasi platformları olarak herkesi söz konusu yönetmelik değişikliğine karşı ortak olarak mücadele etmeye ve yönetmeliğin iptali için yığınsal davalar açmaya çağırıyoruz.