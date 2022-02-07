Ege’nin iki yakası bir araya gelecek, feribot seferleri başlıyor

Covid-19 küresel salgını nedeniyle durdurulan Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında feribot seferleri iki yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Yunanistan’ın deniz hudut kapılarının deniz turizmine açılması kararı ile Yunanistan ile Türkiye arasındaki feribot hatları seferleri ile diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamaları 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle kaldırdığı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Ege Denizi'nde Yunanistan Adaları ile Türkiye kıyılarında pandemi nedeni ile iki yıl önce durdurulan feribot seferlerinin başlayacağı duyuruldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk yaptığı açıklamada ayrıca ticari ve özel yat seferleri kapsamında; geminin bayrağı veya taşıma kapasitesi ne olursa olsun 49 yolcuya kadar, Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildiğini söyledi.

Öztürk açıklamasında, söz konusu deniz turizmi araçları ile seyahat edenler, ülke vatandaşlıklarına ve aşılı olup olmadıklarına veya Covid-19 geçirip geçirmediklerine bakılmaksızın, Yunanistan’a girişlerinden 72 saat önce yapılan PCR testini veya varışlarından 24 saat önce yapılan hızlı testi göstereceklerini belirtti.

“EGE'NİN İKİ YAKASI NİHAYET BİR ARAYA GELECEK”

Öztürk, iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege'nin iki yakasının adeta duvar olduğunu ifade ederek, alınan bu kararla Ege'de deniz turizminin yeniden başlayacağını söyledi.

Öztürk, iki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğine dikkat çekerek kararın çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“ADALAR TÜRK TURİSTLERİN YOLUNU GÖZLÜYOR”

Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir'de yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Toplantısı'nda en büyük taleplerinin, her iki kıyı arasında yılda bir milyona yakın yolcu taşıyan feribot seferlerinin yeniden başlaması olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi;

“Bu iki yıl boyunca feribotçu üyelerimiz çok zor günler yaşadı. Nihayet beklediğimiz sonucu almış olduk. Özellikle Yunan adalarındaki esnaf, Türk turistlerin yolunu dört gözle bekliyor. Her iki ülke, yeniden kurulan bu denizyolundan azami derecede faydalanacaktır. Akdeniz'de kruvaziyer turizminin de hareketlendiği bir dönemde feribotlarımızın, ticari ve özel yatlarımızın seferlere başlaması kararı, 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma yaratacaktır.”

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