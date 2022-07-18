Ekmek parası peşindeki üniversiteliyi ihmaller zinciri öldürmüş

Adana’da geçtiğimiz Cumartesi günü apartman inşaatı önündeki atık su borusu döşemesi sırasında oluşan göçükte inşaat ustasıyla birlikte yaşamını yitiren Yasin Doğan’ın, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve stajını bitirdiği halde okul ihtiyaçları için çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ceyhun ÖZGÖNÜL/ SÖZCÜ

16 Temmuz Cumartesi günü Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki apartman inşaatında, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında oluşan göçükte, işçi Bahri Ustaoğlu ve Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan hayatını yitirmişti.

STAJDAN SONRA DA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ

İki kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan'ın, üçüncü sınıfı bitirerek son senesine adım atmışken, kazanın yaşandığı inşaatta staja başladığını, stajının bitiminden sonra da çalışmaya devam ettiğini belirtti.

İHMALLER ÜST ÜSTE GELMİŞ

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu ile birlikte inşaat alanına giderek ilk gözlemlerini yaptıklarını söyleyen Hasan Aksungur şu bilgileri verdi:

“Kazanın olduğu yer, karmaşık ve makine çalışmasının zor olduğu bir alan değildir. Üstelik kazı çalışmasını yapan paletli ekskavatör bu işe uygun boyuttadır. Çoğu iş kazasında olduğu gibi alınacak basit önlemlerle; işten anlayan görevlinin denetiminde, makinenin en fazla bir saat çalışmasıyla bu kaza önlenebilirdi. Zeminden çıkarılan toprağın kazılan yerin hemen yanı başına yığılması önemli bir hatadır. Kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana geldiğini de üzülerek öğrendik. Alınmayan önlemler ne yazıktır ki iki kişiyi daha yaşamdan koparmıştır. İnsan hayatı değerlidir, hiçbir maliyet, iki canın değeriyle ölçülemez. Ön gözlem olarak belirteceğimiz hususlar şimdilik kaydıyla budur. Şubemizin araştırmaları devam etmektedir.”

2022'NİN İLK 6 AYINDA 842 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İş kazalarının eksilmeden devam ettiğini söyleyen Aksungur, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarına göre, 2022 yılının ilk altı ayında 842 işçi hayatını kaybettiğini ve bu kazalarda yüzde 19 oranı ile inşaat iş kolu birinci sırada olduğunu ifade etti.

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