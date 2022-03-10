Ekrem İmamoğlu’ndan 3 ilçe için kritik uyarı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının etkili olmasıyla kentteki son durum hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, Anadolu Yakası'nda üç ilçeye de uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu çerçevede Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları trafiğe çıkmamak konusunda uyarırken, kar yağışın yarın daha da şiddetleneceğini belirtti.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

*Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

*Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.

*Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35’lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu.

*Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul’da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim.

*Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

*Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.

*Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.

“6 BİN TONUN ÜZERİNDE TUZ KULLANDIK”

İBB olarak AKOM’da çalışmaları sürdürüyoruz. 2 bin iş makine süreci destekliyor. Emekçi kardeşlerime de teşekkürlerimi iletiyorum. Son 24 saatte 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı. Karayolları ekiplerinin, İCA’nın da tuzlama işlemini de takip ediyoruz.

*Kuzeyde ve batıda şu an kar yağışı daha etkili. Kar kalınlığı şu an Arnavutköy’de 20, Kavacık’ta 15, Çatalca’da 7 ila 10 santim arasına ulaşmış durumda. İstanbul Havaliman’ında da 4-5 santim oluşmuş durumda.

İMAMOĞLU ÜÇ İLÇEYİ UYARDI!

*Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışında özellikle Anadolu Yakası’nda Çekmeköy, Pendik, Kartal bölümlerinde 20 ila 40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler. Bu tahminlere baktığımızda yurttaşlarımızın çok tedbirli olması gerekiyor.

* Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.

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