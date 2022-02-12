Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘yaygara’ yanıtı…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Faturalarda yaygara çıkarılacak bir şey yok' demeyle bu işlere çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki, dün 1.000 TL gelen elektrik faturası şimdi 3.000 TL geliyor" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında muhalefetin “yaygarasını koparttığı” gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Faturalarda yaygara çıkarılacak bir şey yok’ demeyle bu işlere çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki, dün 1.000 TL gelen elektrik faturası şimdi 3.000 TL geliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü atlatmasının ardından cuma namazını dün Büyük Çamlıca Camii’nde kılmıştı…

Namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine, Erdoğan “Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil… Biz vatandaşı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı…

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