Ekrem İmamoğlu’ndan yağış açıklaması: Hiçbir noktada sorun yaşanmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan yağış ile ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak, özellikle Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde şiddetli olarak kendini gösterdi.

Yağışlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortalama temmuz yağışının beş katının İstanbul’a bir gecede düştüğünü belirterek, “3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

*İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti.

*Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.

İstanbul'a br gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 10, 2022

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