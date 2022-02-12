Elazığ’da doğalgaz faturası tepkisi: Bu millete yazık günah

Elazığ merkez Karşıyaka Mahallesi'nde oturan TOKİ sakinlerine binlerce liralık doğalgaz faturası geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP iktidarının 2022 yılı ile birlikte art arda uyguladığı zamlara vatandaşlar isyan ediyor.

Elazığ merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesinde bulunan TOKİ'lerde oturan dar gelirli vatandaşlar, gelen yüksek doğal gaz faturalarına tepki gösterdi.

TOKİ konutlarında bir araya gelen vatandaşlar, yüksek doğalgaz ücretlerine çözüm bulunmasını talep etti.

“VATANDAŞLAR BU FATURALARI ÖDEYEMEZ”

TOKİ konutlarında oturan vatandaşların birçoğunun dar gelirli ailelerden oluştuğunu belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ruhi Demirbaş, şöyle konuştu:

*TOKİ konutlarına gelen yüksek faturalardan dolayı bugün buradayız. Dün sayın valimizle ve

*TOKİ başkanımızla da görüştük gerçekten burada çok büyük mağduriyetimiz var.

*Evlerimize 2 bin lira, bin 700 lira, bin 800 lira gibi yüksek doğal gaz faturalarımız geliyor.

*Burada oturan birçok vatandaşımız dar gelirli ailelerden oluşuyor çöpten ekmeğini getiren insanlar. Bu faturaları ödemekten çok büyük güçlü çekiyor vatandaşlarımız.

* Zam geldi diyorlar geçen sene 300 liralık bir fatura gelsin 600 lira ama bugün bize 2 bin lira doğalgaz faturası geliyor. Geçen ay bin 245 lira ödedim. Bu vatandaşlar bu faturaları ödeyemezler.

*Bizim evlerimiz 60-70 metrekare evler bu kadar yüksek ücret gelmesine anlam veremiyoruz.

* Ya kazanda bir şey var ya da TOKİ'nin ofisinde bir sorun var. Bir an önce bu soruna bir çözüm getirmeleri lazım.

“ASGARİ ÜCRETLİYİM, KİRAMI MI ÖDEYEYİM DOĞALGAZ FATURASI MI ÖDEYEYİM?”

Yüksek doğalgaz fatularından dolayı yetkililere tepki gösteren Cengiz Aygün, şöyle konuştu:

* Faturalarımızın yüksek gelmesi nedeniyle burada toplandık. Faturalarımızda 400 lira anapara ise 200-250 lira ısı kaybı yansıtmışlar faturalarımıza.

* Bu paralar nereye gidiyor geçen seneden beri bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunla ilgili burada defalarca toplanmamıza rağmen sorunumuza bir çözüm bulunamadı.

* Bana 617 lira doğalgaz gelmiş bir dar gelirli insanlarız artık bu faturaları ödeyemiyoruz gücümüz yetmiyor. Yetkililerin buraya gelip bu işe bir el atması lazım.

* Kazanlarda mı sorun var veya buralarda bir şeyler mi dönüyor baksınlar. İki senedir biz burada oturuyoruz iki senedir bu mağduriyeti yaşıyoruz.

*Ben asgari ücretle çalışıyorum asgari ücretle ev kirası mı vereyim, doğal gaz faturasını mı ödeyeyim, yetişmiyor.

* Orada oturacaklarına burada milletin sorunlarına dinlesinler bu millete yazık, günahtır.

“GEÇEN AY 900 LİRA GELEN FATURAM BU AY BİN 500 LİRA GELDİ”

4 aydır işsiz olduğunu ve bin 200 lira kira ödediğini söyleyen Mahmut Açıkoğlu ise, “Ben burada kiracıyım bin 200 lira kira veriyorum. Geçen ay doğalgaz faturası 900 lira geldi bu ay ise bin 500 lira fatura geldi. Şoförlük yapıyorum dört aydır çalışmıyorum Allah sonumuz hayır etsin. Birçok insan böyle mağdur belki evinde ekmek parası dahi yok. Ben Abdullahpaşa'da oturuyordum. İki senedir evim yıkılmış evimi yapmıyorlar ben burada kiradayım bin 200 TL kira veriyorum. Belediye başkanı nasıl evinde yatıyor onu cenabı-ı Allah'a teslim ediyorum başka bir şey demiyorum. Emekli aylığınla geçiniyorum 2 bin 500 lira aylığım var ve iki senedir kiradayım” ifadelerini kullandı.

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