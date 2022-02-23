Elazığ’da ‘Eren Kış-26 Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 870 personelin katımıyla 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede barınan teröristleri ‘ara-bul-yok et’ taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Elazığ’da ‘Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu’ başlatıldı.

Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği belirtildi. DHA

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