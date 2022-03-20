Elazığ’da ‘Nevruz’ gerginliği

HDP Elazığ il örgütünün İstasyon Meydanında yapmak isteği Nevruz kutlamasına valilik izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş yapmak isteyen HDP’li grubu polis engelledi. HDP Muş Milletvekili Gülüstan Koçyiğit’in açıklaması sonrasında karşıt görüşlü bir grup yürüyüş yaparak HDP’li olduğu iddia edilen bir kişiye saldırı girişiminde bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Bugün Elazığ İstasyon Meydanında HDP tarafından yapılması planlanan Nevruz etkinliği valilik tarafından yasaklandı.

Polisin, nevruz kutlamasını Perşembe pazarı alanında yapmalarını teklifine rağmen HDP'liler İstasyon meydanında kutlamak istedi. Yasağa rağmen İstasyon meydanına yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi.

KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUP PUŞİ YAKTI

Nevruz etkinliği için Elazığ'a gelen HDP Muş Milletvekili Gülüstan Koçyiğit izin verilmemesine tepki gösterdi. Koçyiğit'in HDP binası önünde yaptığı açıklama sonrasında müzik eşliğinde çekilen halaylar sonrasında HDP'li grup dağıldı.

Basın açıklamasının bitmesi sonrasında karşıt görüşlü bir grup yürüyüş gerçekleştirdi. HDP'li olduğu iddia edilen bir kişiye saldırı girişiminde bulunan grup şahsın üzerindeki puşiyi yaktılar. Polis grubun saldırı girişimine müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.

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