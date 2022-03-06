Elektriğe yapılan zamlar Mansur Yavaş’ı da çarptı!

Metroda kullanılan elektriğin Ocak 2022 faturası 9.5 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde fatura 5.3 milyon TL idi. Artış 2 kata yaklaştı

Deniz AYHAN

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Elektriğe yapılan fahiş zamlar, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da vurdu. Metroların elektrik faturası bir yılda ikiye katlandı. Ankara metrosunda kullanılan elektriğin Ocak 2022 faturası 9.5 milyon TL, Ankaray'ın 2022 Ocak ayı elektrik faturası ise 1.3 milyon TL oldu. Ocak 2021'de metronun elektrik faturası 5.3 milyon TL, Ankaray'ın elektrik faturası ise 973 bin liraydı. 2021'de metro için toplam 82 milyon, Ankaray için de toplam 13 milyon lira ödenmişti.

FATURALAR KATLANDI

Halk Ekmek Fabrikası'na ise Kasım 2021'de 501 bin 122 TL gelen elektrik faturası, aralık ayında 595 bin 904 TL, Ocak 2022'de 882 bin 57 TL ve şubat ayında ise 1 milyon 61 bin 436 TL oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de 2021'de 561 milyon lira olan elektrik giderleri, 2022'de 1 milyar 620 milyon liraya yükseldi.