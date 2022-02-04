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Elektrik faturalarına Doğubayazıt’ta kitlesel protesto

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde çok sayıda kişi, elektriğe gelen yüksek zamları protesto ermek için sokağa çıktı. Elektrik dağıtım şirketi ARAS EDAŞ’ın önünde buluşan yurttaşlar, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Orhan BOZKURT
Yayınlanma: 18:48 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarına gelen zamlar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde çok sayıda vatandaş, elektrik zamlarını protesto etmek üzere bir araya gelerek eylem yaptı.

”HÜKÜMET İSTİFA”

Cuma namazının sonrası camilerden çıkan vatandaşlar Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan ARAS EDAŞ elektrik dağıtım şirketi binası önünde toplanarak yüksek faturalara tepki gösterdi, “Bu zamlar zulümdür” diyerek hükümeti istifaya çağırdı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı  protesto yürüyüşüne katılan vatandaşlar elektrik şirketi önünde yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.

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