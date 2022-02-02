Elektrik faturalarına tepkiler çığ gibi artıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde elektrik faturalarına tepki gösteren vatandaşlar sokağa indi. Slogan atarak yürüyen vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı.

İsmail AKDUMAN

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Türkiye genelinde elektrik faturalarına olan tepki çığ gibi büyümeye başladı. Artvin Hopa’da toplanan esnaf ve vatandaşlar yürüyüş yaparak zamlara tepkilerini dile getirdi. Hopa Parkı’nda toplanan yaklaşık 500 kişi, son aylarda ardı arkası kesilmeyen zamların geri alınmasını talep etti.

FATURALARI YAKTILAR

Parkta toplanan kalabalık, “Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın” diye pankart açıp, “Elektrik zamları geri alınsın'”, “AKP elini cebimizden çek” diye sloganlar atarak kent merkezine yürüdü. Bazı vatandaşlar yürüyüş sırasında elektrik faturalarını ateşe verdi.

Eyleme katılanlar adına konuşma yapan bir esnaf, “Cumhurbaşkanı diyor ki bize, ‘işçi alın, adam alın, istihdam edin.’ Biz şimdi işçi istihdam mı edelim, elektrik faturamızı mı düşünelim yoksa çalıştırdığımız arkadaşların maaşlarını ve sigortalarını mı düşünelim? Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek zamların geri alınmasını istedi.

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