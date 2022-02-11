Elektrik faturasına isyan eden vatandaş dağıtım şirketinin önünde televizyon parçaladı

Iğdır’da bir vatandaş elektrik dağıtım şirketinin il koordinatörlüğünün önüne giderek televizyonunu yerde yere vurup parçalayarak yapılan elektrik zamlarını protesto etti.

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Demir Karakuş adlı vatandaş videoya alınan görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Her ay bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Karakuş, “Bu ay elektrik faturam 5 bin lira geldi” diyerek tepkisini dile getirdi.

“AYDA 10 BİN LİRA ÖDÜYORUM”

Karakuş paylaşımında “Hep beraber bu TEDAŞ terörünü yeneceğiz. Tüm işletmelerin dahil ayda 10.000 lira elektrik parası ödüyorum. Bu kadar gelirim var mı benim yazık günahtır bu. Türk milleti bunu hak etmiyor. Vatanım sağ olsun milletim sağ olsun sonu ne olursa olsun bu tepkimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, geri adım atmayacağım” ifadelerine yer verdi.

Demir Karakuş’un paylaştığı videoda, dağıtım şirketinin Iğdır İl Koordinatörlüğü önünde televizyonunu parçaladığı anlar yer aldı.

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