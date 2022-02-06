Elektrik kesintisine vatandaş mum ışığında isyan etti! Böyle liyakatsiz insanların yönetiminde olmak gücümüze gidiyor

Isparta'da 3 gündür elektrik verilemeyen bölgede yaşayan vatandaş mum ışığında derdini anlatı: "Büyük bir sıkıntı içindeyiz. İnsanın zoruna giden şey şu; böyle liyakatsiz, beceriksiz insanların yönetiminde olmak hakikaten gücümüze gidiyor." diyerek dert yandı.

İsmail AKIN

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Isparta’da yoğun kar yağışının ardından başlayan elektrik kesintileri bazı mahallelerde devam ediyor. Kesinti bazı noktalarda 72 saati aşarken ısınma başta olmak üzere bir çok problem yaşayan vatandaş isyan noktasına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik kesintisinin yaşandığı bazı bölgeleri gece saatlerinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaşan Akın,

“Saat 01:40 Isparta’dayız elektrikler kesik, vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz. Dağıtım Şirketleri yapması gereken yatırımları yapmıyor Enerji Bakanlığı denetlemiyor sonuç 21. yüzyılda muma ve gaz lambasına teslim edilen 500 bin nüfuslu koca bir kent” ifadelerini kullandı.

“21. YÜZYILDAYIZ AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR”

Akın paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

“Enerjiye ulaşma, elektrik bunlar insani haktır, ulaşılabilir olmalıdır. Burası Isparta, 500 binin üstünde nüfusu var. Vatandaşlarımızı karanlığa mahkum ettiler. Getirdikleri noktada elektriğimiz hem ödenebilir olmaktan çıkmış durumda hem de ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda.

Ülkeyi bu hale getiren Ak Parti iktidarı bunu çok iyi bilmeli. Getirdiği noktada vatandaşlarımız artık evlerinde bir birlerine sarılarak oturuyor. Bu devirde bu reva mıdır İnsanlara?

Dağıtım şirketleri 6-7 kat kazançla, getirdikleri zamla vatandaşlarımızı soğuğa mahkum ettiler.

Bir taraftan çıkıyorlar, ‘Biz sizi biliriz, mumları biliriz’ diyor. İşte mumları, gaz lambalarını yaşıyor vatandaşlar. 21. yüzyıldayız ayıptır, yazıktır, günahtır.”

“BÖYLE LİYAKATSİZ, BECERİKSİZ İNSANLARIN YÖNETİMİNDE OLMAK GÜCÜMÜZE GİDİYOR”

Akın daha sonra elektrik kesintisinin yaşandığı bir evi saat gece saat 02.00’da ziyaret etti. Mum ışığı altında CHP’li Akın’a yaşanan mağduriyeti anlatan vatandaş,

“Büyük bir sıkıntı içindeyiz. Bugün 72 saat bitti, dördüncü gündeyiz. İnsanın zoruna giden şey şu; böyle liyakatsiz, beceriksiz insanların yönetiminde olmak hakikaten gücümüze gidiyor.

Olmayacak bir şey değil, önceden tedbir alınsa, gerekli önlemler alınsa bu rezalet yaşanmaz. Kar yağacağını meteoroloji günler öncesinden biliyordu.

Tedbirini alacaksın. ‘Bu elektrik kesilirse bu vatandaşı ben nasıl zor durumdan kurtarırım diye’ düşünülmesi lazım.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ SOĞUKTAN UYUYAMIYOR”

CHP’li Akın gerçekleştirdiği ev ziyareti videosunu ise şu notla paylaştı: “Saat 02:09 Isparta karanlıkta ve elektrik kesintisi devam ediyor. Vatandaşlarımız soğuktan uyuyamıyor. 500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkum ettiler. Bu düzen değişecek. #Hemenseçim ile yandaş değil, vatandaş kazanacak. Halkımız ısınacak, karanlıkta kalmayacak.”

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