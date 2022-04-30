Elektrik şirketinden açıklama: Bakanlık fazla göstermiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ’ın, Türkiye’de vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket olduğunu açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bakanlıktan bu konuda yapılan açıklamalarda şirketimiz ile ilgili bilgiler yanlışlıkla veya kasti olmayan her hangi nedenle olduğundan fazla gösterilmiştir” denildi.

Müslüm EVCİ

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'de vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirketin AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ'ın olduğunu açıklamıştı.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ 5-6 KATI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın soru önergesine verdiği yanıta göre, Kayseri'de yapılan elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu kaydeden Seyit Torun, şunları söylemişti:

*Buna göre Türkiye'deki elektrik kesintisi ortalaması düzenlenen fatura başına; meskende yüzde 0,83, ticarethanede yüzde 1,64, tarımsal sulamada yüzde 2,28, sanayide ise yüzde 1.

*Ama Kayseri'ye baktığımızda bu oranlar meskende yüzde 3,74, ticarethanede yüzde 9,78, tarımsal sulamada yüzde 13,28, sanayide yüzde 9,49.

* Yani, vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi.

BAKANLIK FAZLA GÖSTERMİŞ

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan bu konuda yapılan açıklamalarda Şirketimiz ile ilgili bilgiler yanlışlıkla veya kasti olmayan her hangi nedenle olduğundan fazla gösterilmiştir.

Açıklamada ayrıca Kayseri'de 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının 274 bin 277 değil, 147 bin 229 olduğu belirtildi.

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