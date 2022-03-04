Elektrikte indirim bekleyen köylü, faturayı görünce şok oldu

Bursa'da elektrik dağıtım şirketi, köylerde iki ayda bir tahsil ettiği elektrik faturasını bu kez bir ayda tahsil etti. Yüzde 10'luk KDV indiriminden yararlanamayan köylü, yüzde 18 KDV ödemek zorunda bırakıldı. İznik'in Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Şaban Çakmak, yaşananlara isyan ederek, "25 Mart'ta okunması gereken elektrik sayacım Şubat'ın 25'inde okunmuş. İki aylık fatura yerine bir aylık fatura geldi" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da elektrik dağıtım şirketi, köylerde iki ayda bir tahsil ettiği elektrik faturalarını bu kez bir ayda tahsil etti.

KDV İNDİRİMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüklerini, ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırının da aylık 240 kilovatsaate yükseltildiğini duyurmuştu.

İNDİRİM BEKLİYORDU, FATURAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Bursa’da elektrik dağıtım şirketi, köylerde faturaları iki ayda bir tahsilat ederken bu kez bir ayda tahsil etti. Yüzde 10 indirimden yararlanamayan köylü, yüzde 18 KDV ödemek zorunda bırakıldı. İznik ilçesinde Dereköy Mahallesi’nde yaşayan Şaban Çakmak, yaşananlara isyan ederek, “25 Mart’ta okunması gereken elektrik sayacım Şubat’ın 25’inde okunmuş. Bir aylık fatura geldi. Yüzde 18 KDV’yi alabilmek için” dedi.

BÜYÜK KÖYLERDE PİLOT UYGULAMA BAŞLATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın elektrik dağıtım işlerini yapan şirketin büyük ölçekli köylerde, sayaçların bir aylık okunmasına yönelik pilot uygulama başlattığı öğrenildi.

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