Emekliler dert yandı: Tezekle ısınıyoruz, torunlarımıza harçlık veremiyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Merkez Kırkpınar Köyü'nde emeklilerin sorunlarını dinledi. Emekliler, "Kömür alamadık, tezekle ısınıyoruz. Tüp alamaz olduk. Dört taş ile ocak yapıp yemek pişiriyoruz. Şehre gidemez olduk. Torunlarımıza harçlık vermekten vazgeçtik. Geçinemez durumdayız" diye dert yandı.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yeşilburç Köyü’nden sonra bu kez Kırkpınar Köyü’nde emeklilerle bir araya geldi. Maaşlarının yetersiz olduğundan yakınan emekliler, CHP Milletvekili Gürer'e yaşadıkları zorlukları anlattı.

EMEKLİ MAAŞIYLA 3 TORBA ŞEKER ALABİLİYORUM

Ali Eken isimli emekli, ekonomik krizin köydeki emekliyi de sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Bir torba un 400 lira oldu. Benim maaşın ancak 3 torba 50 kg şekere yetiyor. Neyse ki şehirde yaşamıyoruz, 3-4 bin lira ev kirası vererek nasıl geçinirdik?” diye konuştu.

ESKİDEN EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA İDİ

1984 yılında en düşük emekli maaşının o dönemki asgari ücretin 2 bin lira üzeninde olduğunu hatırlatan Ali Eken, “Şimdi asgari ücretin yarısı kadar emekli maaş alabiliyor. Torunlara bir şey alamıyorum. 1 lira verdiğim torunum ‘Bununla bir şey alınmaz dede' diyor. Ben de paradan 6 sıfır attığımızı, aslında o 1 liranın 1 milyon lira olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Biz dedemizden 5 kuruş alırdık diyorum” diyerek torunlarına yeterli harçlık veremiyor olduğunu büyük bir üzüntüyle anlattı.

EMEKLİ EVİNDE TEZEK YAKIYOR

Kurban bayramında kurban kesecek parası olmadığı için yıllardır bakım beslediği süt ineğini kesmek zorunda kalacağını belirten Ali Eken, yaşadıkları zorlukları şu şekilde sıraladı:

“Kışın kömür olamadığımız için tezek yakmak zorunda kalıyoruz. Bağ-bahçeden topladığım odun ve çıltıkla tezek yakıyorum. Bir torba kömür yaksam ayda 3 bin lira, yarım torba yaksam bin 500 lira ödemek zorunda kalacağım. Bu maaşla nasıl kömür alabilirim? Geçen yıl 100 lira civarında olan tüpgaz 300 liraya çıktı. Kışın sobanın üzerinde yemek yapıyoruz. Ancak kuzuneli sobalar da 300 lira idi şimdi 3 bin lira olmuş…

Havalar ısındı şimdi dört taş ile ocak yapıp yemeği ocakta pişiriyoruz. Kömür, tüp alamaz hale düştük. Hayvan altını alıp tezek yaparak onunla ısınıp, onunla yemek pişirir hale düştük. Bir süt ineğim kaldı. Onu da kurbanda keseceğim. Sütten de mahrum kalacağız. Sonrası kurbanda alacak durumumuz yok.

Biz böyle bir dönem hiç yaşamadık. Her şey her gün zam zam zam, emekliye gelince görmezden geliyorlar. Kömür alamadık, tezekle ısınıyoruz. Tüp alamaz olduk. Dört taş ile ocak yapıp yemek pişiriyoruz. Şehre gidemez olduk. Torunlarımıza harçlık vermekten vazgeçtik. Geçinemez durumdayız.”

“KÖYDEKİ EMEKLİNİN, KENTTEKİ EMEKLİDEN FARKI KALMAMIŞ”

Emeklinin halinin her yerde içler acısı olduğunu ifade eden Gürer, şunları söyledi:

“Emekli hali her yerde içler acısı. Özellikle düşük gelirli emekli grubu geçinemez duruma düştü. Kent merkezindeki emekliler sıkıntı yaşıyor da köydeki emekliler de en azından bağ, bahçe bakıp, üretip ayakta kalmaya çalışıyordu. Girdi maliyeti hayvancılık ve çiftçilikte yapamaz hale gelmişler ve aldıkları maaşla geçinmekte zorlanıyorlar. Bahçede üründe yetiştirmez duruma düşmüşler.

Köydeki emekliler, maaşın dışında köyde yetiştirdiği ürünlerden faydalanıp geçime katkı sağlardı. Şimdi tarım girdileri artışla ondan da faydalanamıyor. Ayrıca hayvana yem alamaz duruma düşünce hayvanları da satıyorlar. Süt olmayınca yoğurt, peynir yapamıyorlar. Emekli geliri kadar üretirken ondan da mahrum kalınca köydeki emekli de kentteki emekliden farkı kalmamış.”

EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELTİLMELİ

Siyasi iktidara çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köydeki emekli de şehirdeki emeklinin durumuna düşmüş. Siyasi iktidar şunu bilmeli ki; emeklilerin bu maaşlarla geçinebilme imkanları yok. Bayram ikramiyesi, kurban bayramı öncesinde asgari ücret düzeyinde mutlaka artırılmalı. Emekli maaşları yükseltilmeli, emeklilere seyyanen zam verilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı ve İntibak düzenlemesi yapılmalıdır” diye konuştu.

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