Emekliler: Zamlar geri alınsın

Yapılan zamlara karşı emekli maaşını yetersiz bulan emekliler eylemlerini sürdürüyor. İktidara seslenen Tüm Emekliler Sendikası, "Elektrik ve doğal gaza, benzine, mazota, insafsızca zamlar yapıldı. Çarşı pazar yangın yerine döndü. Hayatımız zehir edildi. Ya bu zamları geri alacaklar, ya da iktidardan olacaklar" ifadelerini kullandı.

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Tüm Emekliler Sendikası, “Zamlar geri alınsın, emeklilere ek zam yapılsın” talepleriyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Sendikadan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Elektrik ve doğal gaza, benzine, mazota, insafsızca zamlar yapıldı. Çarşı pazar yangın yerine döndü. Hayatımız zehir edildi. En düşük emekli maaşı 5.200 TL olsun dedik. Dinlemediler. Emeklilerin örgütlenme hakları önündeki engel ve yasakları kaldırmadılar.

* Maaş zamlarımızı yolunmuş kuşa çevirdiler. Yüzde 25 verip, yüzde yüz geri aldılar. Dövizde yapılan oynamalarla, yandaşları daha da zengin ettiler. Paramızı pul ettiler. Hazine yağmalandığından, emeklileri, emekçileri kendilerine kul ettiler. Aylık bağlama oranlarını yüzde 70'lerden, yüzde 20'lere düşürdüler. Bizleri 2.500 lira maaşa mahkum ettiler.

* Emeklilere yılda 4 maaş ikramiye istedik. Doğalgaz, elektrik ve ulaşıma yapılan zamlar geri alınsın dedik. EYT'lilerin hak kayıpları önlensin dedik. Kılları kıpırdamadı. Toplu sözleşmeli sendika hakkımızı istedik. Krizin faturasını, krizi yaratanlar ödesin istedik.

* Sağlıkta yapılan kesintiler kalksın, İntibak yasası çıkarılsın diye alanlardan ses verdik. Duymadılar, görmediler, gereğini yapmadılar. Şimdi emekliler de, emekçiler de sokaklarda. Onları yıllardır, iktidara taşıyan emekliler; bundan böyle onları iktidardan indirmenin yollarını arıyorlar. Ya bu zamları geri alacaklar, ya da iktidardan olacaklar.