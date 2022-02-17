Emirgan eski günlerine ne zaman dönecek?

Tarihi Çınaraltı’nda yıllardır kafelerin işgali altında olan alan İBB tarafından temizlendi. Ancak Emirganlılar eski halini özlüyor. “Yere kilim mi serip oturalım. Ne yapalım?” diyor.

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Boğaziçi'nin en güzel noktalarından birinde yer alan Sarıyer'deki tarihi Emirgan Çınaraltı Çay Bahçesi, 1950'li yıllardan beri İstanbulluları ağırlıyordu. Ancak Çınaraltı'ndaki çay bahçesi zamanla eski halinden uzaklaştı ve çevresindeki bazı kafeler tarafından aşama aşama işgal edildi. Kadastral boşlukta bulunan yani hiçbir mülkiyete konu olmayan alan, derme çatma yapılarla doldu ve kafelere dönüştü. Doğru Muvakkithane Caddesi'nin girişi ve kaldırım yıllarca işgal altında kaldı, kafe olarak işletildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal alanları işgal eden işletmelere yönelik denetimleri sırasında tarihi çay bahçesindeki işgallere müdahale etti.

YIKIMA TEPKİLİLER

Çevredeki dükkanların, işgal ederek oluşturduğu kapalı alanlar kaldırıldı. Boğaza nazır kaldırım ve cadde tekrar vatandaşın kullanımına açıldı. Etrafı kafelerle çevrelenen tarihi 1. Abdülhamit Han Çeşmesi de tekrar gün yüzüne çıktı. Ancak çevre esnafı ve bazı mahalle sakinleri tepkili. Esnaf iş yapamamaktan, mahalleli oturacak alan bulamamaktan dertli. Esnaf geçmiş yılları özlemle anıp, “Emirgan eski günlerine ne zaman dönecek?” diye, vatandaş ise, “Baharda ağaçlar yeşillenince burası biraz daha güzelleşecek ama yere kilim serip üzerine mi oturacağız?” diye soruyor.

Büfeci Simavi Demirbaş: Buralar eski köy kahveleri gibi yerlerdi

Burası milletin oturabileceği bir alan olsun. Tamam çınar ağaçlarına, çeşmeye zarar verilmesin ama burada çay bahçeleri olsun. Buralar eski köy kahvesi gibi yerlerdi, halkın oturabileceği çay bahçeleriydi.

Muhtar Muharrem Yavuz: Çeşmeden ve ağaçlardan daha uzak oldu şimdi

İBB ekibi yıkımın tarihi ağaçlar ve çeşmeyle beraber, yapıların çok bitişik olmasından dolayı kaynaklandığını söyledi. Ama bazı esnaf arkadaşlar çeşmeden ve çınar ağaçlarından uzaklaştı, tentelerini kestiler.

Esnaf Emin Fırat: Umudumuz eski günlerine bir an önce dönmesi

İşletmemin bahçe kısmı yıkıldı. Burası çay bahçeleriyle ünlüdür ancak İBB yıktı. Umudumuz buranın eski günlerdeki gibi çay bahçesi olması, insanların gelip oturması, eski günlerine dönmesi.