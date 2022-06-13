Emniyet-Sen Başkanı Sezer: ‘İntihar eden polis sayısı 24’ten çok fazla, ispatlarım’

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, polis intiharlarının azaldığı haberlerini yalanladı. Sezer, "Ben 24’ten çok fazla arkadaşımızın canına kıydığını ispatlarım. “1” bile çok önemliyken algı operasyonu yapmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz Cuma günü, ajanslar Emniyet Genel Müdürlüğü’nü kaynak göstererek yayınladıkları haberlerde, personelin psikolojik sağlamlığını artırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinde görevli öğretim üyelerinden ‘Bilimsel Danışma Kurulu’ oluşturulduğunu duyurdu.

Haberlerde, polis intiharlarıyla ilgili son rakamlar da paylaşıldı. Buna göre, 2021 yılının ilk 5 ayında 37 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 24’e indiği yazıldı. Oransal olarak bakıldığında geçen yıl yüz binde 10 olan intihar oranının, yüz binde 6,5’e gerilediği belirtildi.

Ajansların servis ettiği rakamlara Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’den itiraz geldi.

Başkan Sezer, “Bir can oranlarla açıklanmayacak kadar yücedir. O can bazen bir dünyadır. O bir annedir, babadır, o bir annenin, bir babanın yaşlılık sigortasıdır. O bir eşin beraber yaşlanacağı bir omuzdur. O bir evladın yaslanacağı dağdır” dedi.

Sezer, “Bu dünyada makamınıza makam katabilirsiniz, siyasetinize siyaset katabilirsiniz ama belki biz kazanıyoruz. Polisler ölürken siz saltanat mı sürüyorsunuz. Büyük bir gaflettesiniz” diyerek sorumlulara tepki gösterdi.

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer resmi sosyal medya hesabından da bir dizi mesaj paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Akşam saatlerinde yine haber ajanslarına “ısmarlama bir metin” verilmiş. Metne göre “İntihar oranları düşmüş” keşke öyle olsa, hatta hiç olmasa ama ne yazık ki burada yazan sayı YANLIŞ.!

Ben 24'ten çok fazla arkadaşımızın canına kıydığını ispatlarım. Siz ispatlayabilir misiniz?

İki gün önce Şırnak'ta A. S. isimli kardeşimizin canına kast etmesinden bir gün sonra, dün ajanslara düşen “Emniyet teşkilatında İntihar oranı düştü” şeklinde haberler kasıtlı ve üzüntü vericidir. “1” bile çok önemliyken algı operasyonu yapmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

“ARASINLAR İSPAT EDEYİM”

Benim elimdeki listede (Allah rahmet eylesin) burada açıklanan 24 kişiden çok daha fazla arkadaşımızın canına kıydığı gözüküyor.

Şimdi arasınlar ispat edeyim.

Daha fazla olduğuna eminim.

Bu yıl içinde canına kıyan bildiğiniz meslektaşlarımızın isimlerini lütfen bana gönderin.

YARIN ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, yarın sosyal medya üzerinden bir etkinlik yapılacağını da şu ifadelerle duyurdu:

“Salı günü yapacak olduğumuz etkinlik konusu, başta merhum #AlparslanSoylu kardeşimiz olmak üzere, Polis intiharları olacaktır. Bu hassas konunun göz ardı edilmemesi için lütfen Salı günü saat 19:30'da burada buluşalım. Tag aynı gün bu hesaptan duyurulacaktır.”

İlginizi Çekebilir Polis intiharları araştırılsın önergesine AKP ve MHP'den ret

İlginizi Çekebilir Polis intiharlarında ürküten artış!

İlginizi Çekebilir EGM'nin 'Hukuken yok” dediği Emniyet Sen Genel Başkanı: Mazbatamdaki mühür Sayın Cumhurbaşkanı'nkiyle aynı