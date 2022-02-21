Enflasyon hesabıyla gündem olmuştu… AKP’li vekilden açıklama

Enflasyon hesabıyla sosyal medyada gündem olan ve eleştiri yağmuruna tutulan AKP'li Mehmet Emin Akbaşoğlu, sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada gündem olan ve eleştiri yağmuruna tutulan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, “Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu” dedi.

Akbaşoğlu, şu sözlerle kendini savundu:

“Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu. Bütün dünyada yaşanılan pandemi nedeniyle fiyat artışlarının, enflasyon oranlarının yükselmesi münasebetiyle hem Türkiye’mizde hem Avrupa’da hem de bütün dünyada yaşanılan bu duruma ilişkin değerlendirme yaparken yüzdelik oranla ilgili bir enflasyon oranını ifade ederken bir başka boyutuyla 4-5 kat artan fiyatlara vurgu yapmak suretiyle ve bazı örnekler vermek suretiyle bu konuda yaşanılan sıkıntılara dair bir beyanım olmuştu.

Bu konuda örnek verdiğimiz üzere 25-26 dolar olan bir varil petrolün 96 dolarlara varması münasebetiyle yaklaşık 4 misli arttığına ilişkin örneği de bu konuşmamda ifade ederek, Avrupa’da da, dünyada da gerçekten son 40-50 yılın en büyük fiyat artışlarının da olduğunu, enflasyon oranlarının arttığını, bununla beraber bazı ürünlerde de 4-5 kat fiyat artışının söz konusu olduğunu beyan etmiştim. Bu konuyla ilgili lafzımızla kastımız arasındaki bu farkı da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.”

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