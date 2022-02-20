Erdoğan: 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim

Resmi ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyetinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak sağlık bakanlığımız bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında son 6 ayda 3üncü kez bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Bu son 6 ayda 3’üncü bir araya gelişimiz. Ziyaretimin ikili ilişkilerimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tshisekedi ve Kongo makamlarına FETÖ ile mücadele kapsamında verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, “Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve iş birliği imkanlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle 1 Şubatta İturide düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“VAKIF OKULUMUZ, KENDİNDEN BAŞARIYLA SÖZ ETTİRİYOR”

Eğitim ve kültür alanında da Kongo ile iş birliğinin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

*Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin tamamının 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bu yana ülke genelinde düzenlenen lise bitirme sınavlarında üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

*Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kongo’nun kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor.

*Kalkınma çabalarında Kongo’nun yanında olmaya devam edeceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik. Böylece iş birliğimizi geliştirmeye dair ortak irademizi de ortaya koyduk.

“250 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİNE DOĞRU YÜRÜYORUZ”

*Değerli dostum siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyle uyumlu çalışma ekonomik ve ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Salgın öncesinde 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık.

*250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. Ticari iş birliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla Karma Ekonomik Komisyon İş Konseyi gibi mevcut mekanizmalarımızdan daha fazla istifade etmek hususunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz.

*Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere Kongo makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz dedi.

“100 BİN DOZ AŞIYI UÇAKLA BERABERİMDE GETİRDİM”

Türkiye’nin aşı hibesiyle ilgili çalışmaları tamamladığını ve 100 bin doz aşıyı uçakla beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye Afrika zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim.

*Ayrıca ilave olarak sağlık bakanlığımız bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler.

*Sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ve tüm Kongo halkına samimi hüsnü kabulleri için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımların hem tüm Afrika hem ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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