Erdoğan-Kılıçdaroğlu polemiğinde doz yükseldi… Çok sert sözler!

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki seçmen bilgileri polemik büyüyor. Her iki lider de birbirlerine sert sözler söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her bir seçmene dair bilgilere vakıf olduklarını belirterek, “Bizdeki seçmen bilgileri, YSK'nın elinde yok her seçmeni biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Kimlere vatandaşlık verildiğini oradan çıkarabiliyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz” demişti.

Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“YARGIYA TAŞIMALI”

“Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili “Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz” diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.”

“HİÇBİR BEDEL ÖDETEMEZSİN”

Erdoğan’ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın.”

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