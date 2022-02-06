Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili paylaşım yapan kadına ev hapsi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Pınar Ö. corona virüs testi pozitif çıkınca, ev hapsi kararı verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi dün akşam saatlerinde Bağcılar’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Pınar Ö., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“BEN İLGİLİ TWEETİM İLE CUMHURBAŞKANI’NI KAST ETMEDİM”

Pınar Ö. mahkemedeki ifadesinde “#Helva etiketinin Cumhurbaşkanının hastalığa yakalanmaması ile ilgili olup olmadığını bilmiyordum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Ben ilgili tweetim ile Cumhurbaşkanı’nı kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilen Pınar Ö. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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