Erdoğan verdiği örnekle kaş yaparken göz çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında sansür yasasını savunmak için Oxford Üniversitesi'nin araştırmasını örnek gösterdi. Fakat aynı raporda Türkiye, politik düşüncelerini açıklamaktan en çok korkan insanın bulunduğu ülke olarak yer alıyor.

Fırat FISTIK

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren sansür yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bu kanun acil bir ihtiyaçtı, geciktirilemezdi” diyen Erdoğan, “Ana muhalefet buna da karşı çıktı. Çünkü işlerine gelmiyor. Amacımız fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini temin etmektir. Şöyle bir çalışmadan örnek verelim; Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital haber raporunda Türkiye’nin dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğu belirtiliyor. Artık insanlarımız tüm iletişim araçlarını daha güvenle kullanma imkanına kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

AYNI ARAŞTIRMADAKİ DİĞER BULGULAR YOK SAYILDI

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Türkiye, dezenformasyon ve sahte haberin en çok görüldüğü ülke. Erdoğan, bu tespite konuşmasında yer verirken aynı araştırmada Türkiye ile ilgili olan diğer bulgulara ise değinmedi.

SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAMAKTAN ÇEKİNENLERDE TÜRKİYE ZİRVEDE

2018 raporuna göre Türkiye, yüzde 65 ile insanların internette siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok çekindiği, endişe ettiği ülke konumunda. Sebebi ise devlet yetkilileriyle bir sorun yaşama ihtimali.

Raporda ayrıca yıllara göre Türkiye'de medya özgürlüğünün kötüleştiği, Freedom House'un Türkiye'yi özgür olmayan ülke kategorisine aldığı, RTÜK'ün yetkileri ve iktidar boyunduruğunda hareket ettiği belirtildi.

Medya sahipliğine dönük bulguların da yer aldığı raporda Demirören'in CNN Türk ve Hürriyet'i satın alması, iktidara yakın bir holdingin medya sahipliğini büyütmesi olarak yorumlandı.



TÜRKİYE’DEKİ BASKI DÜZENİ ELEŞTİRİLİYOR

Oxford Üniversitesi, Oxford İnternet Enstitüsü'nden Prof. Philip N. Howard ve Samantha Bradshaw'ın hazırladığı başka bir raporda da Türkiye'de yaklaşık 500 kişilik bir sanal birliğin bulunduğu belirtilerek ve bu birliğin ‘muhalefete saldırmak, sosyal medyayı baskı altına almak ve hükümeti desteklemek' için kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'den Dr. Simge Andi ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'nun yaptığı araştırmada ise Erdoğan'a daha iyi bakan vatandaşların sansür politikalarına daha fazla destek verdiği gözlemlenmişti. Ayrıca AKP'nin ifade özgürlüğüyle ilgili daha kısıtlayıcı önlemler alabileceği bilgisi de yer almıştı.

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