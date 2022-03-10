Erdoğan’a bir tepki de cerrahlardan: Gitmiyoruz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine sağlık meslek örgütleri, hekimler ve genç doktorlardan sonra Türk Cerrahi Derneği de tepkisini gösterdi. Derneğin açıklamasında, "Kırıldık ama, küsmeyiz. Bu ülkenin evlatları, gerçek sahipleriyiz. Bu vatan hepimizin. Ona derinden bağlıyız. Hep buradaydık. Buradayız. Hiç bir yere gitmiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepkiler dinmiyor. TTB, Sağlık Meslek Örgütleri, doktorlar ve doktor ailelerinin tepkilerinden sonra Türk Cerrahi Derneği de tepkisini “Kırıldık ama, küsmeyiz. Bu ülkenin evlatları, gerçek sahipleriyiz” ifadeleriyle gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi öncesi ve pandemi sürecinde ülkenin her bir köşesinde bıkmadan usanmadan çalıştıkları vurgulanarak “Yorulduk, hastalandık, meslektaşlarımızdan yitirdiklerimiz oldu, ama asla vazgeçmedik. Acımızı, üzüntümüzü içimize gömüp sağlık hizmeti sunmaya devam ettik” denildi.

“BU ÜLKE, BU VATAN BİZİM”

“Bu ülke bizim. Bu vatan bizim” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Kapıda bekleyen de, ameliyat masasında yatan da, ameliyat eden de, klinikte, poliklinikte sağlık hizmeti sunan da hepimiz biriz. Tek isteğimiz insanımıza daha güvenli bir ortamda daha kaliteli bir hizmet sunmak ve hakkettiğimiz değeri görürken elbette ki emeğimizin karşılığını da almak. Türk Cerrahi Derneği olarak binlerce üyemizle birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Kırıldık ama, küsmeyiz. Bu ülkenin evlatları, gerçek sahipleriyiz .Bu vatan hepimizin. Ona derinden bağlıyız. Hep buradaydık. Buradayız. Hiç bir yere gitmiyoruz! Kamuoyuna en derin saygılarımızla.”

DOKTORLAR GREVE HAZIRLANIYOR

Türk Tabipleri Birliği de (TTB) “14-15 Mart'ta bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya; Bütün ülkeyi önlüklerimizin beyazına boyamaya ‘Emek Bizim, Söz Bizim' diyerek Ekim 2021’de başlattığımız eylem programımızı 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda yükselterek devam ediyoruz” ifadeleriyle 14-15 Mart'ta yapılacak genel grevi hatırlattı.

KLİMİK: KÜÇÜMSEYİCİ AÇIKLAMALAR ŞEVK KIRMAKTADIR

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) de Erdoğan’ın sözlerine yönelik şu açıklamada bulundu;

* Sağlık çalışanları dünyayı sarsan pandemiye karşı son iki yıldır aralıksız bir şekilde canlarını ortaya koyarak çalıştılar, çalışıyorlar. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları olarak, farklı branşlardan meslektaşlarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla en ön saflarda birlikte çalıştık. Bu çabalarımızın takdir edilmesi bir yana, son zamanlarda yılların birikiminin ürünü olan bu özel emeğimizi azımsayan ve küçümseyici açıklamalar meslektaşlarımızın şevkini kırmaktadır.

* Türkiye'nin gururu olan sağlık ordumuzun giderek daha fazla üyesinin, maruz kaldığımız süreklileşen sözlü ve fiziksel şiddet, güvensizlik ortamı, maddi güçlükler, saygı ve manevi takdir görmeme gibi nedenlerle ülkeyi terk etmeye yönelmeleri hepimizi üzmektedir. Ülkenin geleceğini tehdit eden ve bir halk sağlığı sorununa dönüşeceği mutlak olan bu soruna köklü çözümler aramak yerine aşağılayıcı bir söylemin tercih edilmesi bizleri derinden yaralamaktadır.

* Bilinmesini isteriz ki, bu memleket bizimdir. Gidenlerimiz olabilir. Çok temel sorunlar nedeniyle gitseler de ülkemizde insanca çalışacakları, hizmet ve bilim üretecekleri güvenli ortamlar, saygı ve takdir görecekleri koşullar oluştuğunda geri döneceklerinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bizler Türk halkının gururu olan sağlık çalışanlarıyız, köklerimiz 100 yıl önce ülkemizi işgalden kurtaran tıbbiye geleneğinden gelir. Her durumda halkımızın yanındayız. Bu zor günler elbet geçecektir ve bizim insanlık için, bilim için, bu güzel ülke için fedakarca çalışmalarımız 100 yıl önceki heyecanla sürecektir.

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