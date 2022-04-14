Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etmek üzere saat 13.50’de BBP Genel Merkezi’ne gitti. Destici, genel merkezin kapısında, Erdoğan’ı karşıladı.

Cumhur İttifakı’na destek veren BBP lideri Mustafa Destici, iki gün önce yaptığı açıklamada “İlaç, akaryakıt, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz ve kömür başta olmak üzere bu ürünlerin yüzde 70-80 diyebileceğimiz bir kısmını ithal ediyoruz. Dışarıda bu ürünlerin fiyatları çok yükseldiği için hem ithal ettiğiniz ürünlere yansıyor hem de ürettiğiniz ürünlere yansıyor” demişti.

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