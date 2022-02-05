Erdoğan’dan ‘enflasyon’ açıklaması

Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı tünellerinin açılışında konuştu.

“Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Elektrik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tarifeyi 150’den 210 kilovata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz.

HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ

– Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye’de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak’tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz.

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