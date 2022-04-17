Erdoğan’dan İsrail’e kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin’in yanındadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

*Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail’in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

“İSRAİL’İN SALDIRILARINI KINADIĞIMI İFADE ETTİM”

*Görüşmemizde İsrail’in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas’a ifade ettim.

*Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.

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