Erdoğan’ın avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu’na dava açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları nedeniyle yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika’ya 1 milyar lira gönderildiğini ve bu transferlerin belgelerinin elinde olduğunu ifade etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Erdoğan çık söyle bu paravanın başında aileden kim var?” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ise, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır” açıklamasını yaptı.