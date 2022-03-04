Erdoğan’ın eski danışmanı benzin istasyonundan AKP’lilere seslendi: Hesabı doğru düzgün yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, akaryakıta yapılan peş peşe zamlar üstüne Londra'da bir benzin istasyonuna giderek AKP'lilere seslendi. "Türkiye'de benzin fiyatları ucuz" diyen AKP'lilere alım gücü karşılaştırması yaparak yanıt veren Çömez, "AKP’li arkadaşların gerçekten bir matematik dersi almaya, hesaplarını doğru düzgün yapmaya ihtiyaçları var” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akaryakıta günden güne zam yapılmaya devam ederken, eski AKP Balıkesir Milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Londra'da benzin istasyonuna giderek AKP'lilere seslendi.

AKP'lilerden yapılan “Türkiye'de benzin fiyatları dünyaya göre çok daha ucuz” açıklamalarına yanıt veren Çömez, alım gücü karşılaştırması yaptı.

İNGİLİZLER 1 SAAT ÇALIŞARAK 6 LİTRE, TÜRKLER 1.3 LİTRE BENZİN ALIYOR

İngiltere'de benzin fiyatlarının Türkiye'ye göre biraz daha fazla olduğunu ancak satın alma gücüyle mukayese edildiğinde İngiliz vatandaşları için oldukça ucuza geldiğini vurgulayan Çömez, şunları söyledi;

*İngiltere'de asgari ücretle çalışan birisi, 1 saat çalışarak 6 litreden fazla benzin alabiliyor. Türkiye'de asgari ücret saatlik yaklaşık 25 lira civarında.

*Türkiye'de benzin fiyatlarını hesaba kattığımızda ancak 1.3 litre civarında bir benzin alabiliyor Türkiye'deki bir işçi. Bunu mukayese ettiğinizde benzin nerede daha ucuz?

*Satın alım gücü nerede daha fazla bunu iyi anlamak lazım. AKP'li arkadaşların gerçekten bir matematik dersi almaya, hesaplarını doğru düzgün yapmaya ihtiyaçları var.

“AKP İLK İKTİDARA GELDİĞİNDE 50 LİRAYA 30 LİTRE BENZİN ALINIYORDU”

‘Ben nasıl olsa 50 liralık benzin alıyorum' diyenlere de seslenen Çömez, “AKP'nin ilk iktidara geldiği çıraklık döneminde 50 liraya 30 litre civarında benzin alabiliyorlardı. Bugün AKP'nin ustalık döneminde 50 liraya alabildikleri benzin yaklaşık 3 lira. Eğer AKP, bir dönem sonra iktidara gelirse yani ustabaşılık dönemi söz konusu olursa, eminim bu benzin istasyonlarına gelerek sadece benzini koklamak zorunda kalacak vatandaşlar” ifadelerini kullandı.

“MİLLET SANDIKTA GÖSTERECEKTİR”

AKP'lilere seslenen Çömez, “AKP'li arkadaşlar hesaplarına dikkat etsinler. Anlamıyorlarsa ben öğreteyim. Ya da millet zaten onlara hesap nasıl yapılır sandıkta gösterecektir” dedi.

İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor