Erdoğan’ın ‘isteyen herkesin çalışacak işi var’ sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” sözlerine siyasetçilerden tepki geldi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Genç işsizliği oranının rekor kırdığı, gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak 'El insaf' denir” ifadelerini kullanırken, CHP Sözcüsü Öztrak ise "Bu lafları ancak millete dürbünün tersiyle bakanlar söyler" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu Phaselis Tüneli Açılış Töreni’ne videokonferans ile bağlanarak yaptığı konuşmasında, “İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu ifadelerine siyasetçiler tepki gösterdi.

DAVUTOĞLU: EL İNSAF!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, ‘İsteyen herkesin çalışacak işi vardır’ demiş. Genç işsizliği oranının rekor kırdığı, gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak ‘El insaf’ denir” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN İŞKUR HATIRLATMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bugünkü basın toplantısında Erdoğan’ın “İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” sözlerini şöyle değerlendirdi:

* Yani hep söylüyorum, saray milletin halini görmüyor, milleti unuttu. Adıyaman'da 19 kişilik kadroya 17 bin kişi başvuruyorsa, Şanlıurfa'da 60 kişilik kadroya 53 bin yurttaşımız başvuruyorsa, Niğde'de hastanede açılan 78 kişilik işe 13 binden fazla vatandaşımız başvuruyorsa, Erzurum'da şehir hastanesinde 241 kişilik işe 49 bin vatandaşımız başvuruyorsa bu ülkede iş arayan herkes iş bulabiliyor nasıl deniyor ben anlamıyorum.

* Bu ülkede iş arayan herkes iş buluyorsa Mart ayında İŞKUR'da kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor? Yani bu insanlar eğlence olsun diye mi İŞKUR'a başvuruyorlar? Bu lafları ancak millete dürbünün tersiyle bakanlar söyler.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır, devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır, Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.

* Ekonomide de, hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda, artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

İlginizi Çekebilir CHP'den Erdoğan'a istifa çağrısı: Sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz