Erdoğan’ın katıldığı olaylı kongre sonrası ortak tepki

Ankara’da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu genel kurulunda hukuksuzluk yapıldığı gerekçesi ile 15 genç işadamı derneği ortak deklarasyon yayınladı. Açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilmiş, üstünlerin hukuku yaratılmıştır” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara'da 2 Şubat'ta gerçekleştirilen Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) genel kurulu tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kongre sırasında divanın hukuksuzluk yaptığını öne süren bir grup işadamı ile divan arasında tartışma çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda tansiyon uzun süre düşmemiş mevcut yönetime karşı liste çıkaran grup yapılan hukuksuzlukları gerekçe göstererek salonu terk etmişti.

ORTAK DEKLARASYON

Divanın kararlarına tepki gösteren 15 GİAD ortak bir açıklama yaparak kınama yayınladı. AKGİAD, ANGİAD, BAGİAD, BUGİAD, GESİAD, EGİAD, ESGİAD, GAGİAD, Hakkari GİAD, HAGİAD, KKGİAD, NAZGİ- AD, ŞİAD, DEGİAD ve YOGİAD'ın imza attığı açıklamada;

“Hukukun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilmiş, üstünlerin hukuku yaratılmıştır. Hukuk ve teamüller herkesin gözü önünde ayaklar altına alınmıştır” denildi.

NELER YAŞANDI?

15 GİAD ortak açıklamasında genel kurulda yaşanan hukuksuzlukları şöyle listeledi:

* Genel kurul sırasında ilan edilen hazirun listesi itirazlara rağmen yedek üyelerle açıldı. Listede 80'in zerinde farklı isim yer aldı. Tüm oylamalar bu hazirun üzerinden gerçekleştirildi.

* Tüzük değişikliği önergeleri çoğunluk olmamasına rağmen usulsüz sayımlarla çoğunluk varmış gibi tutanak altına alındı.

* Divan talep eden delegelere söz vermedi, itirazları tutanağa geçirmedi, yazılı itiraz dilekçelerini almadı.

* Tüzük değişikliği ile konfederasyonun isminden ‘Genç' ibaresi çıkarıldı.

* İki aday listesi bulunmasına rağmen bir adaya haber verilmeden yönetim kurulu üye sayısı 15'ten 22'ye çıkarılarak diğer adayın liste hazırlaması önlenmek istendi.