Eren Abluka-5 operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka-5 operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eren Abluka-5 operasyonundan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan’da icra edilen ‘Eren Abluka-5 Operasyonunda’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

* Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

* Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı’nın hastanede tedavisi sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu