Eşeğe çarpan motosikletteki kadın yaşamını yitirdi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde gece seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün başıboş eşeğe çarpması ile meydana gelen kazada bir kadın yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Salkım köyü yakınlarında dün gece meydana gelen kazada Erol Şen'in (28) kullandığı motosiklet aniden yola çıkan ve sahipsiz olduğu belirtilen eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Erol Şen ve yengesi Elvan Şen (35) ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin çağırdığı sağlık ekipleri ve ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Şen yaşamını yitirirken, Erol Şen'in yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Elvan Şen'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elvan Şen'in cenazesinin bugün akşam saatlerinde salkım Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.

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