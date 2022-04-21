Abone Ol

Eşi AKP’ye katıldı, iki hafta sonra müdür olarak atandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 5 Nisan'da AKP’ye 10 bininci üye olarak katılan emekli polis memuru Kayhan Gökdemir’in eşi Mehtap Gökdemir, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

İsmail AKIN
Yayınlanma: 23:48 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eşi AKP’ye katıldı, iki hafta sonra müdür olarak atandı

AKP Finike İlçe Başkanlığı'nın 10 bininci üyesinin isminin yazılı olduğu bir pankart bastıran AKP Finike ilçe Başkanı Osman Aladağ, 5 Nisan'da Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da katılımıyla 10 bininci AKP ilçe üyesi olan emekli polis memuru Kayhan Gökdemir onuruna iftar yemeği düzenledi.

image small

ÜYELİKTEN 2 HAFTA SONRA ATAMA

Üyelikten iki hafta sonra Gökdemir'in Finike 50. Yıl İlköğretim Okul Müdürü olan eşi Mehtap Gökdemir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

image small

AKP’LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Atamaya muhalif siyasi partilerin dışında AKP’lilerden de tepki geldi. Mehtap Gökdemir'in daha önce Eğitim-Bir-Sen Finike Kadın Kolları Komisyonu Başkanı olduğu öğrenildi.

5 günde şef oldu! Hızlı yükselişi baş döndürdü İlginizi Çekebilir 5 günde şef oldu! Hızlı yükselişi baş döndürdü

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Antalya emekli Kadın okul Polis Sakarya Yalova Yalova Üniversitesi