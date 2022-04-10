Eşi tarafından katledilen Nurcan’a acı veda

Uzaklaştırma kararı bulunan eşi Sercan Seçer tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen 35 yaşındaki Nurcan Seçer memleketi Ordu’da toprağa verildi.

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Geçen gece Burdur’da meydana gelen olayda, dönercilik yapan Nurcan Seçer, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serdar Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeğiyle başından vurulması sonucu ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan 34 yaşındaki Serdar Seçer, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir çocuk annesi Nurcan Seçer'in cenazesi bugün memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye talihsiz kadının 10 yaşındaki oğlu Şeref de katıldı. Şeref’in tören esnasında helallik vermesi herkesi duygulandırdı.