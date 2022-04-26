Eski MHP’li vekilden Kavala tepkisi: Adalet bu kararı verenlere haramdır

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden, Gümrük Tekel eski Bakanı merhum Gün Sazak'ın oğlu, 21.dönem Eskişehir MHP Milletvekili Süleyman Servet Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gezi davası duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Sazak paylaşımında, "Bu günden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" ifadelerine yer verdi.

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2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine tepki yağıyor.

“ADALET BU KARARI VERENLERE HARAMDIR”

Gezi davası duruşmasında mahkeme, dün akşam kararını açıkladı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verdi. Verilen karar uluslar arası kamuoyunda da gündem olurken bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında partisi MHP’den istifa eden, Gümrük Tekel eski Bakanı merhum Gün Sazak’ın oğlu, 21.dönem Eskişehir MHP Milletvekili Süleyman Servet Sazak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Sazak paylaşımında, Gezi davası sanıklarından iş insanı Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendisinden farklı gördüğünü belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Osman Kavala'yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bu günden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır. Ben Osman kardeşimin Kürtçü olduğunu biliyorum bana ters. Ne diyorum sevmediğimde olsa adil yargılanması lazım.”

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