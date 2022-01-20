Eskişehir’de 3 günde iki polis memuru intihar etti

Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Valiliği'nde görevli iki polis memur 3 gün ara ile intihar etti. Polislerin intihar nedenleriyle ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

3 AY ÖNCE KARDEŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Valiliği'nde görev yapan ve 15 gün önce görev yeri değiştirilerek bir siyasi partide görevlendirilen, evli, 2 çocuk babası 35 yaşındaki Murat A., 16 Ocak tarihinde, beylik tabancasıyla intihar etti.

Polis memuru Murat A.'nın cenazesi memleketi Kastamonu’da toprağa verildi. Geçen Ekim ayında, ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesi Azez’in Mare ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda Şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Ş. gibi polis olan ve Eskişehir Valiliği'nde Valilik Özel Kalem'de çalışan ağabeyi 36 yaşındaki komiser Ahmet Ş.’de dün canına kıydı. Eskişehir Tepebaşı ilçesi Muttalıp Mahallesi’nde aracının içinde beylik tabancası ile intihar eden Ahmet Ş.’nin cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

SEBEPLERİ ARAŞTIRILSIN, TEDBİR ALINSIN

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 gün ara ile 2 polisin intiharı ile ilgili yanıtlaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazılı soru önergesi verdi. Güvenliği sağlayan polislerin olağanüstü zor koşullar altında özveriyle görev yaptığını ifade eden Çakırözer, şunları söyledi:

– Bir hafta içinde Eskişehir'de görevli iki emniyet mensubunun art arda intiharı bizleri derin üzüntüye boğdu. Birinin kısa süre önce kaybettiğimiz şehidimizin ağabeyi olması ayrıca üzüntü verici. Bu iki intiharın sebeplerinin ve bunları önlemek için tedbir alınamadığının mutlaka araştırılması gerekir.

– Türkiye'de uzun süredir haberlere de yansıdığı gibi polisler, çalıştıkları birimlerde amirlerinin baskı ve mobing uygulamalarının yanı sıra ekonomik yetersizlikler ve salgın dönemiyle birlikte daha da ağırlaşan çalışma koşullarından şikayetçidir. Gerek ekonomik gerekse çalışma düzenine ilişkin tüm bu zorlukların ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet teşkilatının bir an önce kapsamlı bir çalışma başlatması ve Türkiye'yi ‘polis intiharları' ayıbından kurtarması gerekir” şeklinde konuştu.

2021 YILINDA İNTİHAR EDEN POLİS SAYISI FAZLA

Eskişehir'in yanı sıra ülke genelinde 2021 yılında polis intiharı sayısının yüksek olduğunu, emniyet çalışanlarının görev yaptıkları birimlerde geçmişe oranla çok daha fazla baskı ve mobbing gördüğü yönünde haber ve iddiaların olduğunu belirten Milletvekili Çakırözer, bakan Soylu’nun yanıtlaması amacıyla şu soruları yöneltti:

– Eskişehir'de 3 gün arayla gerçekleşen iki emniyet mensubu intiharıyla ilgili başlatılan inceleme/soruşturmaların sonucu nedir?

– İntihar eden emniyet mensuplarının öncesinde amirlerine ulaşan şikayet ya da ihbarlar var mı? Var ise, nasıl bir işlem yapılmıştır?

– Valilikte ve bağlı oldukları birimlerde birlikte çalıştıkları amirlerinin yöneticilerinin kendilerine mobbing/baskı uyguladığı iddiaları hakkında inceleme, soruşturma başlatılacak mıdır?

– Bu iki emniyet mensubunun yaşamış olabilecekleri ekonomik, sosyal, psikolojik sıkıntılarla ilgili amirlerince hangi önlemler alınmıştır? Bu iki emniyet mensubunun yaşamış olabileceği sıkıntılara ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği ve Bakanlığınız birimlerine bir raporlama sunulmuş mudur?

– Eskişehir Valisinin koruma müdürü de olduğu bilinen komiser Ahmet Ş. kısa süre önce kaybettiğimiz şehidimiz Cihat Ş.'nin ağabeyi olduğu da bilinmektedir. Böylesine üzücü bir kayıp sonrasında Ahmet komiserin yaşayabileceği sıkıntılar ve bunların giderilmesi konusunda amirlerince hangi tedbirler alınmıştır? Bu konuda bakanlığınıza yapılmış bir raporlama var mıdır?

– Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda görevli emniyet mensuplarının yaşadığı sosyal, ekonomik ve psikolojik sıkıntılar ve bu sıkıntıların yaratabileceği olumsuz olaylar karşısında nasıl bir önlem alınmaktadır?

– Emniyet mensupları üzerindeki yoğun ve stresli çalışma koşullarından kaynaklı sıkıntılarının giderilmesi konusunda bir çalışma yürütülmekte midir?

– Eskişehir'de son 5 yıl içinde her yılı ayrı açıklanacak biçimde kaç polis intiharı yaşanmıştır?

– Türkiye genelinde son 5 yıl içinde gerçekleşen polis intiharı sayısı nedir?

– Son 5 yıl içinde polis intiharlarının illere göre dağılımı nedir?

– Bu intiharların nedenleri ve nasıl önlenebileceği konusunda Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

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