Eskişehir’de URAYSİM tartışması: Büyükşehir yürütmeyi durdurma davası açtı

Eskişehir Alpu Ovası'nın verimli tarım topraklarına kurulması planlanan Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi Projesi'ne (URAYSİM) tepki gösteren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu Belediyesi ve bölge sakinleri, projenin yürütmesinin durdurulması için dava açtı. AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise projeyi savunan açıklamalarda bulunarak belediyeye sert çıktı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in tarım ambarı olarak nitelendirilen Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Raylı Sistemler Test Merkezi Projesi’nin (URAYSİM) test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini kapsayacak alana yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenerek verimli tarım arazilerinin kamulaştırılmasına bölgedeki çiftçiler tepki gösterirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu Belediyesi ve bölge sakinleri, projenin yürütmesinin durdurulması için dava açtı. AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise projenin engellenmek istenmesine tepki gösterdi.

“URAYSİM'İ ENGELLEMEK ŞEHRİN GELİŞİMİNİ ENGELLEMEKTİR”

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, URAYSİM Projesi'nin şehir için önemini hatırlatarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sert eleştirilerde bulundu.

Projeyi iptal ettirmeye ilişkin belediyenin açtığı davanın şehrin geleceğine zarar verdiğini savunan Çalışkan,”URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine engel olmaya çalışmak gençlerimizin istihdamına engel olmaya çalışmaktır. URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine engel olmaya çalışmak ileri teknoloji hamlesine ve yatırımına engel olmaya çalışmaktır. URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine engel olmaya çalışmak sanayinin gelişimine, ihracata engel olmaya çalışmaktır. URAYSİM'e engel ekonomik büyümeye engeldir” dedi.

“BUTİK ŞEHİR ARZULARI DEVAM ETMEKTEDİR”

Türkiye'nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi ‘URAYSİM’ projesinin şehre büyük değer katacağını ve Eskişehir’in ilkler şehri olduğunu ifade eden Çalışkan şöyle konuştu:

* Geçmişinde, kimilerine göre yapılması imkansız denilen bir çok projelerin en başlıcası olan; ilk yerli lokomotif ‘Karakurt’ ve ilk yerli otomobilimiz ‘Devrim’ şehrimizde imal edilmiştir ve Eskişehir Sanayisi bugün ki başarılarını geçmişteki kazanılan deneyim ile bu gelenekten alır. 1980'lerde otomotiv sanayisine yönelik yatırım bilindiği üzere engellenmişti.

* Üzülerek görüyoruz ki bugün birileri URAYSİM gibi şehrimize büyük kazanım sağlayacak marka projeyi engelleme çabası içerisinde! URAYSİM raylı sistemler adına hem bilimsel yönde büyük kazanım sağlayacak hem de özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacak gençlerimize büyük bir istihdam kapısı olacaktır.

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin özellikle projeyi iptal ettirmeye ilişkin açtığı dava ile de görüyoruz ki geçmişteki ‘butik şehir’ arzuları halen devam etmektedir. Şunu iyi idrak etmeliler ki: Bugün engel olmaya çalıştığınız proje; şehrin yüksek teknoloji ile yapacağı atılımın temelidir. Yenilenebilir enerji ile işletilen raylı sistemlere dönük, bu temel tesise engel olmak ise bu şehre yaşatacağınız en büyük kötülüktür.

* Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Eskişehir Sanayi Odasının da verilmeye çalışılan zararı en iyi anlayanlardan olduğunu da görmekteyiz. Şehrin demiryollarına ilişkin yüz yıllık birikimi ile inanılmaz büyüklükte iş sahası olan, şehrimizin ekonomisini ve ihracatını en az bir kat daha arttıracak milyarlarca liralık bir yatırım ve en önemlisi de mühendisinden, teknisyenine ve işçisine, binlerce gencimizi istihdam sağlayacak projeyi mutlaka bu şehre kazandıracağız!

ALPU BELEDİYE BAŞKANI: PROJEYE DEĞİL, YERİNE KARŞIYIZ

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “Projenin, verimli arazilerde ve ovada yapılması yerine verimsiz, çorak alternatif arazilerde yapılması daha uygundur görüşündeyiz. Edindiğimiz şifai bilgilere göre, proje alanı için detaylı bir şekilde Tarım Bakanlığı ile bile görüşülmemiş. Çevremizdeki alternatif araziler olduğunu biliyoruz. Proje mahali için; diğer hususların (ekonomik, teknik, sosyal, politik) yanında zirai hususların da dikkate alınması her açıdan uygun olacaktır. Belediyemiz olarak itirazımız bu yönde olup, kesinlikle karşı çıkmak değildir. Biz projeye değil, projenin yerine karşıyız” demişti.

BARO BAŞKANI: ÇİFTÇİLERİN TARLASINI SUSUZ BIRAKACAK

Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Hüseyin Akçar ise, “Projedeki ray hatları çiftçilerin tarlalarını, meralarını tarla içi yollarını, yer altına döşeli borulu sulama kanallarını irtibatı kopartarak kesecektir. İrtibatı kopan tarlalar susuz kalacak, büyük verim kaybı yaşanacaktır. Yetkililerden derhal bahse konu proje yerinin değiştirilerek Alpu'nun kendi kaderine bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.