Esnafa ucuz patates cezası

Kayseri’de traktörüyle patates satan Ömer Yılmaz'a zabıta tarafından 277 lira ceza kesildi. Yılmaz, markette 7-8 lira olan patatesi 3-5 liraya sattığı için ceza kesildiğini ileri sürdü.

Veli TOPRAK

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Niğdeli patatesçi Ömer Yılmaz, Kayseri'nin merkez ilçesi Kocasinan'da seyyar satıcılık yaparken ceza yedi. Traktörünü yüklediği patatesleri sokak aralarında satan Yılmaz'a zabıta göz açtırmadı.

Kocasinan Belediyesi zabıtaları tarafından, Yılmaz'a “Mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız ettiği” gerekçesiyle 277 lira ceza kesildi.

Vatandaşa ucuza patates sattığını söyleyen Yılmaz, vatandaşın market yerine kendisinden patates aldığını belirtti ve şöyle dert yandı:

“Zabıtadan çok şikayetçiyim, seyyar satıcılık yapıyorum. Vatandaş marketten patates alamıyor. Ucuz sattığım için ben ceza yiyorum. Marketlerde 7-8 liradan satılıyor. Ben de 3 ila 5 lira. 10 kilosunu 50 liraya veriyorum. Zabıta ucuz satıyorum diye bana ceza yazıyor. Zabıtanın bize müsamaha göstermesi lazım.”

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