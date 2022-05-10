Ev sahibi kiracısını öldürdü

Konya’da fatura meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi kiracısını tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. (31) ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan (35) arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hüseyin M., evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan Mehmet Ali G.’ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mevlüt Kapan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, parmağından yaralanan Mehmet Ali G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayeti işleyen ev sahibi Hüseyin M. ise karakola giderek suç aleti tüfekle birlikte teslim oldu.

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