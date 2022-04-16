Evlatlarını kaybeden aileler: Katillerin borçlarıyla karşı karşıyayız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara’da katledilen kadınların ailelerini ziyaret etti. Evlatlarını erkek şiddetine kurban veren aileler, şimdi de katillerin borçlarını ödemekle karşı karşıya kaldıklarından yakındı.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'da katledilen Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Acılı aileleri dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların tek tek değil, kökten çözümü için iktidara gelmeleri gerektiğinin altını çizdi.

ALDATMA BAHANESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara İl Kadın Kolu Başkanı Ayfer Ayaz, CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolu Başkanı Güzel Gökdurna ve Ankara İl Kadın Kolları yönetiminin eşlik ettiği heyet ilk olarak, Ankara'nın Mamak ilçesinde 2019 yılında katledilen Sibel Köksal'ın ailesini ziyaret etti.

Heyeti Sibel Köksal'ın 9 yaşındaki kızı B. Köksal apartman girişinde karşıladı ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun elinden tutarak dairelerine götürdü. Sibel Köksal'ın annesi Gülizar Çetin, kızının aldatma bahanesi ile evli olduğu İbrahim Köksal tarafından öldürüldüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşadığı keder nedeniyle parkinson hastası olduğunu anlatan Gülizar Çetin, geride dört torunu kaldığını, iki torununun kendileri ile iki torunun diğer aileyle yaşadığını anlattı. Gülizar Çetin, kızının evli olduğu İbrahim Köksal ile işlettiği çiğ köfte dükkanından kalan borçlar olduğunu, kızının acısı yetmiyormuş gibi bir de katilin borçlarını ödeyemeye zorlandıklarını anlattı.

Acılı anne 9 duruşma boyunca kendilerine destek veren Nazlıaka'ya teşekkür ederek, “Hakkında müebbet hapis cezası istenilen İbrahim Köksal'ın yargılandığı davanın karar duruşması 22 Nisan'da olacak. Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tek talebimiz adalet” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ailesi olarak ailenin yanlarında olduğunu ifade etti, çocukların geleceği için eğitimin çok önemli olduğunun altını çizdi.

“ZORLUKLARI BİRLİKTE ATLATABİLİRİZ”

Heyet buradan Ankara'nın Mamak ilçesinde 2021 yılında katledilen Ebru Yüksel'in ailesinin evine geçti. Ebru Yüksel'in annesi ve babası, kızlarının emaneti olan üç çocuk ile hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.

Kızlarını 33 yaşında kaybetmenin derin acısını yaşadığını anlatan aile, olay günü vurulan ve şimdi 5 yaşında olan torunlarının hala o günü unutamadığını ve anneanneden hiç ayrılmadığını belirtti.

Kızlarının boşandığı erkek tarafından evlerinin önünde vurulduğu için acılarının hiç geçmediğini anlatan aile, katil babadan kalan borçlar nedeniyle bankadan sürekli tebligat geldiğini söyledi.

Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin yaşadığı acının tarifsiz olduğuna değinerek, “Avukat desteği ile reddi miras yapılabilir. Ne çocukların babalarından kalan borcu ödeyecek ekonomik gücü var ne de sizin. Bu süreci hukuki olarak çözüme kavuşturmak gerekiyor. Zorlukları birlikte atlatabiliriz” diye konuştu.

“ARKANIZDA DAĞ GİBİ CHP VAR”

Nazlıaka ise YaşamHak projesi kapsamında her iki ailede de çocukların bursu, ailelerinin avukat desteği ve çocukların psikolojik tedavisi için ücretsiz destek sunacaklarını söyledi. Nazlıaka, kederli aileleri yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, “Hem mahkeme salonlarında hem de çocukların büyüme sürecinde bir ve beraber olacağız. Arkanızda dağ gibi duran koskoca Cumhuriyet Halk Partisi var. Asla yalnız ve çaresiz değilsiniz. Adalet sağlansın ve çocuklar güzel bir gelecek kursun diye sizinleyiz” ifadelerini kullandı.

“KATLEDİLEN KADINLARIN ÇOCUKLARINI KORUYUN”

Nazlıaka, şunları söyledi: “Gittiğimiz iki evde de yüreğimizi yakan tablo çocukların durumu oldu. Anneleri katledilen çocuklar anneanneleri ve dedeleri ile yaşamaya başlıyor. Emekli aylığı ile geçinmeye çalışan ailelerin aniden hane nüfusu ikiye katlanıyor, torunlarının eğitim masrafları ve geçim derdi ile yapayalnız mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Kadınları koruyamayan hükümet, hiç değilse geride kalan çocuklarına sahip çıkmalıdır. Sosyal devlet olmanın yükümlülüğü yerine getirilmeli ve bu çocukların hem bakımı hem de eğitimi için maddi destek sunulmalıdır. Hayatı kararan çocuklar, iyice zifiri karanlığa hapsedilmemelidir.

AKP Hükümeti kadın mücadelesi yürüten derneklere savaş açmak yerine geride kalan çocukların geleceğini teminat altına alan adımlar atsın. İktidara geldiğimizde hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası kapsamında annelerini kaybeden çocukları güvencesiz bırakmayacağız. Sosyal devlet olmanın yükümlülüklerini yerine getirerek, bu çocuklarımıza sahip çıkacağız.”

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