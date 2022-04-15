‘EYT’liye gelince para yok, yandaşa gelince para çok’

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EYT'lilerin bütçeye etkisi hakkındaki soru önergesine verdiği yanıta tepki göstererek, "EYT’liye gelince para yok yandaşa gelince para çok, itibar için harcanan paranın ise haddi hesabı yok. EYT'liye kaynak bulamayan iktidar, geçilmeyen köprüye, uçulmayan havaalanlarına milyarları öderken kaynak buluyor" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, EYT’lilerin bütçeye etkisi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından cevaplanması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu soru önergesine verilen yanıta tepki gösterdi.

“SAYISAL BİLGİLER KAPSAMLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Tarhan, verilen bu cevapta Bakanlığın EYT'li sayısından haberi olmadığını belirterek, “EYT'lilerin sorununun çözümü için atılacak adımlar, uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirler ile ilgili olarak bu sorundan etkilenen kesime ilişkin sayısal bilgilerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmekte” dedi.

“KURALLAR BİR GECEDE GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ”

Amaçlarının EYT sorununun rakamsal verilerle ortaya konması olduğunu dile getiren Tarhan, şunları söyledi:

“Sosyal güvenlik hakkı insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır, bu Anayasada da güvence altına alınmıştır. Ama geçmişte bir yasa çıkarıldı ve çalışanların çalışma hayatına girerken tabi oldukları kurallar, çalışırken bir gecede geriye dönük olarak değiştirildi.

İşte EYT aslında bu mağduriyetin adıdır. Biz diyoruz ki gelin bu mağduriyeti giderelim. Ancak seçim döneminde sorunun çözümünü vaat eden Ak Parti bu yıl çelişkili açıklamalar yaparak EYT'li vatandaşlarımızın umutlarıyla oynuyorlar.

Hatta Cumhurbaşkanı bunun da ötesine geçerek EYT'li vatandaşlarımızı erken emeklilik talep etmek ve vatana ihanet etmekle de suçladı. Burada bir mağduriyet var, bu mağduriyetin giderilmesini talep etmek ne zamandan beri vatana ihanet oluyor?”

“EYT'LİYE GELİNCE PARA YOK YANDAŞA GELİNCE PARA ÇOK”

“EYT'lilerin sorunlarını çözmeye gelince ekonomik savaş verdiklerini söyleyen ve kaynak bulamayan iktidar, geçilmeyen köprüye, uçulmayan havaalanlarına milyarları öderken kaynak buluyor” diyen Tarhan, “Soru önergemizle rakamlarla sorunu ortaya koyalım istedik, kaç vatandaşımız EYT kapsamında, mağduriyetleri giderildiğinde bütçeye etkisi ne olacak şeffaf bir şekilde değerlendirmeyi amaçladık. Ama Bakanlık bize öyle bir cevap verdi ki akla ziyan. Bizim sorduğumuz soruları cevaplamayı bırakın soru önergemizde yer alan mevzuat açıklamasını bize aynen cevap olarak göndermişler. Daha EYT sorunu nedir bunun için sayısal verilere bile sahip olmayan bir Bakanlık bu sorunun çözümü için de adres olamaz” şeklinde konuştu.

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