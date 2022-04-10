‘Ezici üstünlükle önde’ diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, seçimlerde cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olarak açıkladı. 6'lı ittifakın Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda Zafer Partisi olarak kendilerinin aday göstereceğini belirten Özdağ, "Yapılan anketlere göre, Mansur Yavaş ezici üstünlükle önde" dedi.

Kemal ATLAN

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir’de yaptığı açıklamada; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, sadece muhalefete oy veren seçmenin değil bugün iktidara ya da son seçimde iktidara oy veren seçmenin de önemli bir bölümünün oy vereceğini söyledi.

“ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI ANAYASAYA AYKIRI”

Partisinin Olağan İl Kongresi için Eskişehir’e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki kongre öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özdağ, Türkiye’nin seçim sürecine hızla yaklaştığını ve seçimlere bir yıl gibi kısa bir süre kaldığını belirterek, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına adaylığı Anayasaya aykırı olmasına rağmen belli. Çünkü nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. İstanbul seçimlerini iptal eden bir Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün Erdoğan’ın adaylığını reddetmesi gibi bir süreci yaşamayacağımızdan eminim” dedi.

“HALK, MANSUR YAVAŞ’I İSTİYOR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mutlaka aday gösterilmesi gerektiğini, 6’li ittifakın aday göstermemesi durumunda Zafer Partisi olarak kendilerinin aday göstereceğini ifade eden Özdağ şöyle konuştu:

*Öte yandan bir de 6 partinin bir araya geldiği bir başka ittifak yapısı var. Bu süreçte bu ittifak yapısının yeni bir aday çıkartması da bahsediliyor. Ancak biz Zafer Partisi olarak Anadolu’da yaptığımız temaslarda şunu gördük ki; halkın ezici çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aday olmasını talep ediyor.

*Sadece muhalefete oy veren seçmen değil bugün iktidara ya da son seçimde iktidara oy veren seçmenin de önemli bir bölümü Mansur Yavaş'ı kabulleniyor ve ona oy vereceğini ifade ediyor. Bu doğrusu ülke için de bir fırsat.

*Neden? Çünkü kutuplaşmış bir siyaset var ve bu kutuplaşmış siyasette gerginlik, tansiyon çok yüksek. Biz Zafer Partisi olarak toplumsal barışı muhafaza etmenin, politik istikrarı muhafaza etmenin bu seçimlerde büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Bundan dolayı Sayın Yavaş'ın aday olması durumunda hem seçimi kazanacağına hem de daha sonraki parlamenter demokrasiye geçiş sürecini doğru yönetebilecek bir siyasetçi olduğunu düşünüyoruz.

*Bundan dolayı da bu teklimizi kamuoyunun gündemine bir çağrı olarak getirdik. Sayın Yavaş'a çağrıda bulunduk. Bundan sonrası artık öncelikle Yavaş'ın vereceği bir karara bağlı. Sayın Yavaş bu doğrultuda bir karar alabilir ve diyebilir ki böyle bir çağrı yapıldı, bu çağrıdan önce ve bu çağrıdan sonra kamuoyundan gelen tepkiler, sosyal medyada yapılan anketlerde gösteriyor ki ezici bir çoğunluk Mansur Yavaş'ı istiyor.

*‘Ben de bundan dolayı aday olurum' diyebilir ya da 6 liderin kararını bekleyebilir. 6 lider kendisini seçmez ve başka birisini seçer ise biz bu durumda Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'a bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz.

“TÜRKİYE, ‘EKMELETTİN VAKASI’ YAŞADI”

Mansur Yavaş’ın tekliflerini kabul etmemesi durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını vurgulayan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Biz, 6'lı ittifakın Türk Milletine Mahsur Yavaş dışında bir aday koyması ve bu adayı da milletin iradesinin en azında değişim isteyenlerin iradesinin büyük bir bölümünün temsil etmemesi durumunda kendi adayımızı çıkartırız.

*Çünkü Türkiye bir dönem ‘Ekmelettin vakası' yaşadı. Şimdi ikinci kez bunu yaşamak istemiyoruz. ‘Tıpış tıpış gidersiniz’ diye seçmen, adeta tehditle karşı karşıya kaldı ve alay edildi seçmenle.

*Yine 6 lider kamuoyunun demokratik talebini dikkate almayarak, çıkarlar ve derlerse ki ‘Hiç önemli değil sizin ne istediğiniz. Biz 6 kişi bunu belirledik’ Zafer Partisi olarak böyle bir durumda Türk milletinin seçmeninin hiçbir yere tıpış tıpış gitmeyeceğini ve kendi adayını çıkartacağı konusunda Türk milletine güvence veriyoruz.

*Hem Türkiye'de demokrasiye geçişi isteyeceksiniz hem de milletin tercihi çok net şekilde koyduğu bir ortamda diyeceksiniz ki; ‘Yok milletin ne istediği önemli değil. 6 kişinin ne istediği önemli.' Böyle bir şey kabul edilemez.

“AKLIMDA İKİNCİ BİR ADAY YOK”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşmalarına da tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi;

*Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Ne kadar endişelenmekte haklı olduğumuzu gösterdi. Gürsel Tekin'in yapmış olduğu açıklamada, Mahsur Yavaş'ın şansının olmadığı, ilçe başkanlığından, ilçe teşkilatından gelen İmamoğlu'nun ya da Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını tercihin bu doğrultuda olacağını ifade etti.

*Bu da gösteriyor ki; aslında ortaya çıkartılacak aday, kazanması hedeflenen adaydan çok CHP teşkilatından, ile başkanlığından gelen aday olacak. Bu nasıl demokrasi anlayışı? Benim aklımda ikinci bir aday ismi yok.

*Mahsur Yavaş, çok açık ara önde ve bu o kadar açık gözüküyor ki, Zafer Partisi ile uzaktan, yakından siyasal alakası olmayan insanlar da kendi anketlerini yaptılar ve aynı tespiti yaparak, dürüst bir şekilde kamuoyu ile paylaştılar.

*Şu ana kadar Mahsur Yavaş ile bir görüşmemiz olmadı ve görüşmemiz de doğru olmazdı. Bu aşamada da Zafer Partisi olarak benim Yavaş'tan bir görüşme talebim olmayacak.

“İKİNCİ KEZ ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM”

Yarın katılacağı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı için ikinci kez çağrıda bulunacağını sözlerine ekleyen Özdağ, “Ben yarın bir televizyon kanalında bu konuyla ilgili Türk kamuoyuna yeni bir açıklamada bulunacağım. İkinci çağrıda bulunacağım. Yarın aynı zamanda partimizin divan toplantısı var. Toplantıda meseleyi bir başka boyutta nasıl ele alırız onu da konuşacağız. Yarın iki önemli gelişmeyi daha yaşayacağız muhtemelen” dedi.

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