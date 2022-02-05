Faik Öztrak açıkladı: 6 parti bir araya geliyor! Tarih belli oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için genel başkanımızın daveti üzerine altı partinin genel başkanları, 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecek" açıklamasında bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün genel merkezde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“ISPARTA MAHRUMİYET BÖLGESİNE DÖNDÜ”

* Erdoğan'ın ‘mum, gaz lambası’ sözlerinin daha mürekkebi kurumadan güller diyarı Isparta'mızda, kar yağışı sonrasında, 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı. Isparta'da yaşayan insanlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz.

* Milletimiz muma, gaz lambasına mahkûm edildi. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtabilmek için fırın ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattılar.

* 21. yüzyılda, yaklaşık 450 bin nüfusun yaşadığı Isparta ilimiz, Perşembe sabahı 05.00'te başlayan kar yağışı sonrasında tam bir mahrumiyet bölgesine döndü.

* Hâlâ Merkez'de 5 mahallenin elektriği yok. İlçelerde köylerin elektrikleri yok. Pek çok yol hala kapalı.

“İSTANBULLU VATANDAŞ DA ISPARTALI DEĞİL Mİ?”

* Ama Erdoğan Isparta'da olan biten karşısında üç maymunu oynuyor. Anlaşılan bu defa da ‘Isparta'ya elektrik verme olayını’ azaltarak elektriği tasarruflu kullandığını zannediyor. Daha birkaç gün önce İstanbul için, ‘Tek bir kişi bile mağdur olsa, bunun sorumluluğu var’ demişti.

* Isparta halkı donuyor. Isparta memleketimizin aziz bir kenti değil mi? Ispartalı bu ülkenin vatandaşı değil mi? Bu rezaletin sorumlusu yok mu? Erdoğan Şahsım Hükümeti'nin kifayetsizliği, beceriksizliği artık ayyuka çıktı. Alayiş valayişle açtıkları, ‘dünyanın en büyük havalimanı’ diye pazarladıkları İstanbul Havalimanı karda kapandı. Uçaklar 24 saat piste inip kalkamadı. Yaptıkları kargo binasının çatısı çöktü.

* Havalimanında yolcular, karton kutuların üzerinde yattı. Turistler, “Bizi otele götürün” diye isyan etti. Havalimanına Çevik Kuvvet sokup turistleri bile susturmaya kalktılar. Kendi Bakanları, karda İstanbul Havalimanı kapalıyken yetersiz diyerek millete kapattıkları, Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldılar.

* Yine, ücreti dolarla avroyla belirlenen köprülerde, çevre yollarında, küçücük yavrularıyla yurttaşlarımız arabalarında mahsur kaldı. Karşılığında geçiş ücreti almayacaklarmış. Yunanistan'a bir baksınlar, ne kadar tazminat ödedi Yunanistan'da o paralı yolları işleten şirket Yunan vatandaşlarına.

“İMAM TORPİLLE GELİYORSA TUZ KOKMUŞTUR”

* Bu yaşadığımız sorunların en önemli nedeni de liyakatsizliktir, ehliyetsizliktir, yandaş kayırmacılıktır, torpildir. Hasılı saray düzenidir. Bir ülkede arkasında namazda saf tutulacak imamlar bile torpille işe alınır hale geldiyse, bu aslında tuzun koktuğu yerdir. Kul hakkını yememeyi anlatacak olan imam, kul hakkı yiyerek işe başlıyor. Böyle bir rezaleti, bu millet ne gördü ne duydu…

* Vasatlığın, liyakatsizliğin, cehaletin bu kadar ödüllendirildiği bir dönem, bizim siyaset tarihimizde hiç görülmedi. Neredeyse atını senatoya konsül olarak atayan Üçüncü Roma İmparatoru Caligula'nın dönemini yaşıyoruz. Kimse bu liyakatsizliği hak etmiyor.

“6 PARTİ 12 ŞUBAT’TA BİR ARAYA GELİYOR”

“Altı muhalefet partisinin parlamenter sistemle ilgili çalışmalar kapsamında yakın zamanda bir araya geleceği kulislere yansıdı. Böyle bir toplantı yakın zamanda olacak mı? Bir gelişme var mı?” sorusunu yanıtlayan Öztrak, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine altı partinin Genel Başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecektir” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN’A ENFLASYON YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak'taki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada “Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşanıyor” sözü ve hayat pahalılığını bitirme sözü vermesini değerlendiren Öztrak, şöyle konuştu:

* Bugüne kadar yaşadıklarımıza baktığımızda bu sözler tamamen boş sözlerdir. Sorunların sebebi olanlar sorunları çözemezler. Bugün enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek bunun sorumlusu doğrudan Erdoğan'dır. Geçtiğimiz Ağustos ayında çıktı ‘Enflasyon düşecek, çünkü faizler de düşmeye başlıyor’ dedi; enflasyonun rekorlar kırmasına sebep oldu.

* ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatası enflasyonu şaha kaldırdı. Hala durumun farkında değil. Enflasyon yüzde 50'ye dayandı, üretici enflasyonu yüzde 90'ı aştı Hazine ve Maliye Bakanı ‘Nisan'da yüzde 50'nin altında enflasyon zirve yapacak’ diyor.

* Hakikaten bazen şaşırıyorum ya yaptıklarını görmüyorlar ya da sayı saymayı bilmiyorlar. Bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil.

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