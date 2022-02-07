Faik Öztrak: ‘Aya gideceğiz’ diye hava atanlar, dört gün boyunca Isparta’ya gidemedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Öztrak, "'Aya gideceğiz' diye hava atanlar, dört gün boyunca Isparta’ya gidemedi. İstanbul’a içişleri ve ulaştırma bakanlarını gönderenler, Isparta’ya nedense dört gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul’da, MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta’da ortada yoktu. Isparta kaderine terk edildi." dedi.

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Partisinin MYK gündemi hakkında açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Isparta’da yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintileri hakkında iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

“Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren Rahmetli Demirel'in memleketinde dört gün elektriği kestiler” diyen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

*’Aya gideceğiz’ diye hava atanlar, dört gün boyunca Isparta'ya gidemedi. İdlib'de yaptıkları bahçeli villaları incelemek için Suriye'ye kadar giden atanmış İçişleri Bakanı, rahmetli Demirel'in memleketi Isparta'ya gidemedi. Genel başkan yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi.

“İSTANBUL’A BAKANLARI GÖNDERENLER ISPARTA’YA TEK BİR BAKAN BİLE GÖNDEREMEDİ”

*Ama İstanbul'a içişleri ve ulaştırma bakanlarını gönderenler, Isparta'ya nedense dört gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul'da, MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta'da ortada yoktu. Isparta kaderine terk edildi. Yurt dışında olan Enerji Bakanı dört gün sonra, Isparta'da kara yumuşak iniş yaptı. “Hakkınızı helal edin” diyerek, işin içinden sıyrılmaya kalktı.

“KAÇAK SARAY SAKİNİ, NE DEDİYSE ONUNLA SINANDI”

*’Sizin zamanınızda mum vardı, gaz lambası vardı’ diye, kendilerinden önceki yönetimlere iftira atan, ‘Elektriği biz getirdik, biz’ diye hava atan kaçak Saray sakini, ne dediyse onunla sınandı.

*Ispartalılar günlerce, muma ve gaz lambasına mahkûm oldu. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtmak için, ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattı. Isparta'da yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız, perişan oldu.

*Isparta'da yaşanan bu kıyamet, yandaşlara rant dağıtmak amacıyla yapılan, enerji dağıtım özelleştirmelerinin çirkin yüzünü, bir kez daha ortaya koydu.

“SORUMLULAR HEMEN TESPİT EDİLMELİDİR”

*Ispartalıların yaşadığı bu mağduriyette, dağıtım şirketinin ve TEDAŞ'ın sorumlulukları hemen tespit edilmelidir. Fahiş faturaları vatandaşa göndermekten utanmayanlar, Ispartalıların zararlarını derhal tazmin etmelidirler