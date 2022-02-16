Faik Öztrak: Bu zamları taçsız kral Pele yapmadı, siz yaptınız siz!

CHP Sözcüsü Öztrak,"Bir gecede elektriğe yüzde 127’ye varan zammı kim yaptı? Son bir yılda, benzine yüzde 110, mazota yüzde 133 zammı kim yaptı? Herhalde İngiltere Kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız siz. Bu zamları Sarayın kibirlisi yaptı” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında konuştu. Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“ÇÜRÜK OLAN MEYVE DEĞİL, EKONOMİ POLİTİKALARI”

“Mutfaklarda tencereler boş. Cepler boş, cüzdanlar boş. Saray yönetimi milletimizi, boş tosta, boş baklavaya, boş içli köfteye mahkûm etti. Böyle bir beceriksizliği bu ülke hiçbir zaman görmedi. Böyle bir rezaleti yaşamadı. Şimdi şu resme bir bakalım. Çürük meyvenin adı, “ekonomik meyve” olmuş. Marketler çürük elmayı, armudu, ekonomik meyve diye satmaya başlamış. Soruyorum bu fotoğrafta gerçekten çürük olan ne? Meyve mi? Yoksa Saray zihniyeti ve ekonomi politikaları mı? Tabii ki ikincisi… Bunların çürük ekonomi politikaları; fahiş elektrik faturası oldu, milleti çarptı. Milletimiz Pazar artıkları için artık kuyruğa giriyor. Pazarda fileye; tek bir salatalık, tek bir biber, tek bir patlıcan, tek bir domates koysanız, cebinizden en az 20 lira çıkıyor. ”

“BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZİ YAPIYOR”

“Milletin feryadı arşa ulaştı. Ama Kaçak Saray sakinlerinin kulakları, milletin sesini duymuyor. Gözleri, milletimizin halini görmüyor. Bunların kalpleri, millete karşı mühürlenmiş. Saray için varsa yoksa yandaş, bunlar vatandaşı unutmuş. Milletin feryadını, dile getiriyoruz. “Bu işi böyle çözmen gerekir” diyoruz. Ama Sarayın kibirlisi, bizim bu söylediklerimize “yaygara” diyor. Allah rızası için! Milletimizin “Yandım Allah!” feryatları, ne zamandan beri “yaygara” oldu? Kaldı ki madem biz yaygara koparıyoruz, sonunda neden bizim dediğimize gelmek zorunda kalıyorsunuz? Bizim dediklerimizi, neden birer birer yapıyorsunuz? Genel Başkanımız “emekliye iki ikramiye” dedi. Önce “Kaynak nerede?” dediniz. Sonra tıpış tıpış yaptınız… “ Elektrikte TRT payını kaldır” dedi. Önce itiraz ettiniz, ardından yine yaptınız. “Polise, öğretmene, sağlıkçılara, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi verin” dedi. E şimdi bunu da yapacaksınız, hazırlanıyorsunuz. Elektrik faturalarında ilk kademeyi, 150 kilovatsaat olarak ilan ettiniz. Genel Başkanımız dedi ki; “Bu insanca yaşamaya yetmez, ilk kademeyi 230 kilovatsaate çıkarın” dedi. Tıpış tıpış 210 kilovatsaate kadar çıkardınız. “Temel gıda ürünlerinde KDV'yi sıfırla” dedi. KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiniz. Demek ki biz yaygara koparmıyoruz milletin dertlerini dile getiriyoruz. Aklın bilimin işaret ettiği istikameti, olabilecek çözümleri de gösteriyoruz. Ama hep iş işten geçtikten sonra, milleti perişan ettikten sonra dediklerimize geliyorsunuz”

“KDV FARKINI ESNAFA İADE EDİN”

“Atalarımızın dediği gibi; “Acemi katır, kapı önünde yük indirir.” Bunların yaptığı her iş de, ne yazık ki böyle… En son, “Temel gıda maddelerinde KDV'yi indirin” dedik. Sonunda indirdiler. Ama bu kopyacılar, önünü arkasını düşünmeden, alelacele iş gördükleri için indirimin tüm yükünü, esnafımızın sırtına bindirdiler. Ticaret zincirinde esnafı esnafla, esnafı vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Yetmedi bir de, esnafımızı tehdit ettiler. Esnaf bir gün önce yüzde 8 KDV ile mal almış, raflarına koymuş. Ertesi gün Saray esnafa diyor ki, “Malını yüzde 1 KDV ile sat” diyor. Esnafı pandemide borca batırmışsın. Yetmez elektrik faturasıyla, gaz faturasıyla ezmişsin. Esnaf sermayesini senin yönetiminde yemiş bitirmiş. Şimdi dönüyorsun esnafa; “Sen malını yüzde 1 KDV ile sat. Alırken ödediğin yüzde 8 KDV'nin de üzerine, bir bardak su iç” diyorsun. Peki, küçük esnaf bu enflasyonun, faizlerin azgın zamanında bu aradaki farkı, nereden karşılayacak? Gelin bu defa da bizi dinleyin. Çünkü sonunda dinlemek mecburiyetinde kalacaksınız. Küçük esnafımız batmadan, bu yüzde 7'lik KDV farkını, derhal iade edin. ”

“AKARYAKIT ZAMLARINI GERİ ÇEKİN”

“Yine, millete izah edemediğiniz, elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını derhal geri alın. Temel gıdada KDV'nin indirilmesi tabi ki olumlu… Ancak yeterli değil. Mutfaklarda yangın korkunç bir hızla büyüyor. Sarayın yangınlarla mücadeledeki sicili ise zaten ortada… Hatırlayın geçtiğimiz yaz Ege'de, Antalya'da ciğerlerimiz yanarken, bunların beceriksizliğini tüm dünya gördü. Yangın ormandaysa, saray uçak, helikopter kaldıramaz. Seyreder. Yangın mutfaktaysa, üzerine benzin döker. TÜİK'in enflasyon sepetinde, benzinli otomobil, kira ve sigaradan sonra, en çok ağırlığa sahip olan ekmeğe, bu ay yüzde 30 civarında zam geldi. Sadece ekmeğe gelen son zamlar, gıdadaki KDV indiriminin etkisini aldı götürdü… Yine bu hafta, ilaca yüzde 37 zam geldi. Şubat'ın ilk yarısında; benzine, motorine, LPG'ye yapılan yüzde 10 civarındaki zamlar da cabası.”

“BUNLAR YAPILMAZSA EKMEK BULAMAYACAĞIZ”

“Şimdi bu tedbirleri bir kez daha tekrarlayalım:

Önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlamasına derhal başlayın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin.

Bu yıl için arz sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde, alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin.

Önümüzdeki sezon çiftçinin kullanacağı gübrenin bedelinin, en az yarısını destek olarak verin. Yetersiz de olsa gübre fiyatlarında yaptığınız son indirimi, bu sezon yüksek fiyatla önceden gübre almış çiftçiye de yansıtın.

Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgili, “Yarısı bizden, yarısı sizden” taahhüdünüze uyun.

Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Sebze tohumu ve fidesindeki KDV'yi derhal yüzde 1'e çekin.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergiyi kaldırın. 2021 sulama tarifesini bu yıl artırmayın.

Çiftçimiz elektrik bedellerini hasattan sonra, faize tabi olmadan ödeyebilsin. Bunu sağlayacak düzenlemeyi getirin.

Bu yılın tarımsal destek bütçesini biran önce, kanunda öngörülen vermeniz gereken seviyeye çekin. Yani 79 milyar liraya çıkarın.

Bunlar yapılmazsa, gelecek yıl yiyecek ekmek bulamayacağız… Ama Saray şürekâsının artık ne iş yapacak, ne de milletin dertlerine çare bulacak takati kalmış. Yapabildikleri tek şey, sorumluluğu başkalarına yıkmak.”

“BU ZAMLARI TAÇSIZ KRAL PELE YAPMADI, SİZ YAPTINIZ”

“Önceki dönem Cumhurbaşkanımız rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür: “Galibiyetin sahibi çoktur. Ama mağlubiyetin sahibi yoktur. Binaenaleyh mağlubiyet yetimdir.” Şimdi AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları, yetim ve öksüz bırakmaya uğraşıyorlar. AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri çıkıyor, “Bu zamları devlet yapmıyor” deyiveriyor. Şimdi bir gecede elektriğe yüzde 127'ye varan zammı kim yaptı? Son bir yılda, benzine yüzde 110, mazota yüzde 133 zammı kim yaptı? Herhalde İngiltere Kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız siz. Bu zamları Sarayın kibirlisi yaptı.”

“ÖNCE “DARBEYE DESTEK VERDİ” DEDİLER,SONRA AYAKLARINA GİTTİLER”

“Dün afra tafrayla söyledikleri sözlerden, yaptıklarından bugün hızla çark ediyorlar. Bu ülkenin atanmış İçişleri Bakanı; “Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'a finansal destek verdi” dedi mi? Dedi. E Erdoğan da bu ülkeye demediğini bırakmadı. Ama 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklemekle suçladıkları, bir ülkenin şeyhinin ayaklarına, önce turkuaz halılar serdiler. Sonra da bu Şeyhin ayağına gittiler iki gün önce. Masa ayağı uzmanı, Sarayın küçük ortağı Bahçeli'ye sormak lazım, ortağının yaptığı bu ayaklara, ne diyecek? Sarayın bekçisi, “15 Temmuz finansörü” dediğiniz ülkenin ayağının altına, Sarayın kibirlisinin, turkuaz halı sermesine, yetmez ta ayağına kadar gitmesine, bir laf etti de, biz mi duymadık yoksa? Bunlar yakında Libya'da savaştıkları, askerlerimizi, MİT personelimizi şehit eden, Mareşal Hafter'lede el sıkışır. Yetmez Libya'ya ayağına da gider. Meydanlarda yaptıkları Rabia selamı da, yakında hepten tedavülden kalkar. O dört parmak selamını veren eller, dün “darbeci” deyip küstürdükleri, Abdul Fettah El Sisi'nin elini sıkar. Boynuna atılır.”

OTURMA DÜZENİ YANITI

“6 partinin 28 Şubat'ta açıklayacağı mutabakat metninin Genel Başkan Yardımcıları tarafından partilerin alfabetik sırasına göre okunacağı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili hazırlıklar tamamlandı mı? Genel Başkanlarda alfabetik sıraya göre mi oturacak?” sorusunu yanıtlayan Öztrak, “Biz saray gibi gazetecilere akreditasyon uygulamayacağız. Toplantıya katıldığınızda oturma düzenini de, diğer hususları da gözlerinizle göreceksiniz” dedi.

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